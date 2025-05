Casella (Alassio di tutti): “Chiediamo il ritorno delle strisce rosa”

Alassio. Il gruppo consiliare di opposizione “Alassio di tutti” ha presentato due mozioni in materia di parcheggi, che saranno discusse nel consiglio comunale di questa sera. La prima chiede il ripristino dei parcheggi rosa, riservati a donne in stato di gravidanza e genitori che trasportano bambini con meno di due anni. La seconda iniziativa sollecita una migliore gestione del parcheggio vicino al palazzo comunale, attualmente chiuso da una sbarra.

“Tra le tante scelte sbagliate dell’amministrazione Melgrati, c’è stata la rimozione dei posti riservati alle donne in dolce attesa o ai genitori con bambini con meno di due anni. L’istituzione dei posteggi rosa era stato un bel gesto di civiltà, che rappresentava un aiuto concreto soprattutto in caso di maltempo o emergenze”, ricordano il capogruppo Jan Casella e i consiglieri Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

“La cancellazione delle strisce rosa è andata di pari passo con la gestione ‘allegra’ del parcheggio a levante del palazzo comunale. Due anni fa, appena insediati in Consiglio comunale, col gruppo ‘Alassio di tutti’ avevamo chiesto la rimozione della sbarra in piazza della Libertà, in modo da aprire al pubblico questa zona di sosta. La nostra proposta era stata respinta, ma i problemi sono rimasti. Anzi, sono aumentati”, dichiarano i rappresentanti dell’opposizione.

E denunciano: “Abbiamo visto utilizzare in quest’area in modo inappropriato. Il parcheggio è inaccessibile ai veicoli dei privati cittadini ma viene utilizzato come una sorta di privilegio dall’amministrazione comunale. Crediamo che questa pratica debba essere scoraggiata e ribadiamo la necessità di aprire al pubblico il parcheggio”

Concludono Casella, Battistelli, Griseri, Paola e Polli: “Per questi motivi, abbiamo presentato due mozioni in consiglio: per ripristinare le strisce rosa eliminate e per sollecitare controlli più stringenti sull’utilizzo scorretto del posteggio in piazza della Libertà. Ci auguriamo che l’amministrazione alassina sappia cogliere la bontà e l’utilità delle nostre richieste, condivise da tantissimi alassini”.