Carcare. Non solo il grande lavoro tecnico e tattico, anche la programmazione societaria ha determinato la grande festa della Carcarese. I biancorossi salgono in Eccellenza, dopo una lunga risalita negli ultimi anni e delle scelte accurate che portano i valbormidesi al settimo cielo. Sei anni fa, infatti, il passaggio dalla Seconda alla Prima Categoria, ora invece si festeggia per un traguardo ben più grande. I meriti sono da attribuire in buona parte a Edoardo Gandolfo, il direttore sportivo della Carcarese.

“Ero entrato alla Carcarese nel 2019 come “mezzo giocatore” – commenta Gandolfo -. Fisicamente però non ero messo bene e a metà anno mi fu proposto di entrare in dirigenza. Dal penultimo posto dell’andata riuscimmo a centrare i playoff, dando inizio ad un bellissimo percorso. L’anno scorso abbiamo sfiorato i playoff e quest’anno abbiamo provato a vincere il campionato. Qualche infortunio e un grande Millesimo ci hanno penalizzato, ma siamo riusciti comunque a salire. Oggi è la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Ora bisognerà affrontare l’Eccellenza con grandissima umiltà. È una categoria che non conosciamo, ma la programmazione è uno dei nostri punti di forza“.

Se l’anno scorso c’era stato qualche intoppo, quest’anno il percorso è stato programmato con grande cura, soprattutto nella scelta dell’allenatore. “La scelta di Battistel viene da lontano – afferma il ds -. L’anno scorso abbiamo commesso qualche errore e siamo ripartiti con un mister che oggi ringrazio, perché è una bravissima persona ed è un professionista preparato che lavora molto con lo staff. Noi facciamo autocritica, quindi ben vengano gli errori se poi aiutano a migliorare“.

Non è solo il mister, però, a prendersi i meriti di Gandolfo, ma anche un gruppo di giocatori che fa della “carcaresità” un principio fondante. Continua infatti il direttore sportivo: “Faccio qualche nome, per non dare sempre risposte da zero a zero. Sarebbe facile dire capitan Spozio, è stato il primo giocatore a credere in me. Non avevo esperienza da direttore sportivo, lui ha scelto di scendere di due categorie per sposare un progetto non faraonico. Abbiamo puntato su ragazzi del posto, portando i carcaresi a Carcare. Anche sfruttando le scelte diverse di Millesimo e Cairese, noi ci siamo fortemente identificati in questi ragazzi, anche perché vicino a casa brucia un po’ di più fare brutte figure. Questa base rimarrà anche in Eccellenza“.

Infine, sembra che il matrimonio tra Battistel e la società biancorossa proseguirà anche nella prossima stagione: “Noi ci siamo già parlati qualche settimana fa, a prescindere da come sarebbero andati ai playoff. Credo che ci sia volontà reciproca nell’andare avanti“.