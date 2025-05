Carcarese, sei in Eccellenza! Ferrero: “Risultato frutto di lavoro e impegno costante. Ora festeggiamo, poi attrezziamoci”

Vado Ligure. “Sono diventato presidente tre anni fa e ci siamo posti un obiettivo ben preciso: provare a raggiungere il campionato di Eccellenza entro tre anni. Ce l’abbiamo fatta. Per molti può sembrare un miracolo, un sogno. Per noi è stato soprattutto frutto di lavoro e impegno costante. Alla fine, abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di costruire“. Ecco le prime parole del presidente Alessandro Ferrero dopo la promozione in Eccellenza. Dichiarazioni colme di soddisfazione, ma anche che fanno emergere il desiderio di farsi trovare pronti per la prossima stagione.

“Un grazie sincero alla città di Carcare, ai tifosi, a tutto il settore giovanile che anche oggi è stato bellissimo vedere al nostro fianco, a sostenerci nel momento decisivo – continua –. Ci hanno dato una mano per raggiungere un traguardo in cui abbiamo sempre creduto. Ora ci aspetta un nuovo passo, un nuovo percorso, dopo tanti anni: non eravamo più in questa categoria dalla stagione 1987-1988, quando ancora non si chiamava Eccellenza. Siamo felici e ringraziamo tutti, perché senza il contributo di ognuno non ce l’avremmo mai fatta“.

Tempo di tanti ringraziamenti per il numero uno biancorosso: “Dobbiamo ricordare che la Carcarese è fatta di tante persone, che noi chiamiamo famiglia, e che ci hanno sempre sostenuto. Stasera festeggeremo tutti insieme. Poi penseremo al futuro e inizieremo a programmare con serietà. Guardando alla società nel suo complesso, con un settore giovanile rilanciato e un seguito così importante, si aveva davvero l’impressione che la Promozione ci stesse stretta. L’obiettivo era l’Eccellenza, perché questi ragazzi, questa città, questi tifosi, questi bambini, il nostro settore giovanile e tutta la Carcarese meritavano questa possibilità. Un grazie va a tutta la società, dal primo all’ultimo: da chi sistema i palloni a chi prepara da mangiare per la squadra durante i tornei. Tutti meritano riconoscenza. È vero che io, Roberto Abbaldo e Gandolfo siamo un po’ quelli che trainano il gruppo, ma senza il supporto di tutti gli altri non saremmo arrivati fin qui. Roberto, in questi tre anni, ha ottenuto risultati straordinari con il settore giovanile. Con Edo ci siamo seduti a tavolino e abbiamo deciso di costruire qualcosa che potesse durare nel tempo. E ci siamo riusciti. È un grazie collettivo alla società Carcarese, al paese intero. Nessuno ha fatto più degli altri: ognuno ha svolto il proprio ruolo e lo ha portato a termine con impegno. Ora è giusto festeggiare questo traguardo“.

Sulla programmazione futura: “Abbiamo lavorato duramente per conquistare l’Eccellenza. È chiaro che non potremo affrontare un campionato di Eccellenza come quello di Promozione: cambieranno le spese, le trasferte, il livello delle squadre. Dovremo attrezzarci per non sfigurare in una categoria così importante“.