Carcare. Può festeggiare Michele Battistel: la Carcarese è in Eccellenza. La grande festa biancorossa può scatenarsi grazie all’1-0 contro il Vallescrivia. La firma è di Poggi, ma è stato necessario un grande lavoro di squadra per difendere il vantaggio siglato dopo soli dieci minuti. Indicazioni, urla e grida liberatorie: il mister perde la voce e commenta il risultato nel post partita, celebrato dai suoi giocatori. “Abbiamo messo tutte le energie, e anche tutta la voce – afferma Battistel -. Adesso quello che ci rimane lo usiamo per festeggiare”.

A rendere speciale questo traguardo, anche l’aver saputo smaltire la delusione per un campionato perso alle battute finali. Ci è voluto dunque un eccellente spirito di squadra, come commenta il tecnico: “È stato fatto un grande lavoro a 360 gradi, c’è stato bisogno di uno staff dai valori umani incredibili. Da Matteo Orcino e Enrico Saviozzi, i miei due fratelli, a Federico Marini per i portieri e Davide Ferraro e Giulio Ferrando per la preparazione fisica. Tutti insieme abbiamo realizzato questa impresa. Sì, abbiamo sofferto, ma adesso ce la godiamo“.

Al primo anno da primo allenatore, Battistel non fallisce. Ma per lui, non ci sono mai stati problemi. “Non è mai stato difficile – dichiara il mister -, con i ragazzi si è formato un gruppo forte da subito. Abbiamo affrontato delle difficoltà, ma i tifosi ci hanno supportato sempre. Abbiamo sudato la maglia, ora raccogliamo i frutti“. Infine, la dedica per chi lo ha lanciato nel mondo degli allenatori, Diego Alessi, di cui Battistel è stato vice con Cairese e Campomorone. “In un mondo pieno di ipocriti – conclude –, il primo pensiero va ad Alessi: senza di lui non sarei qui“.