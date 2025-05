26 maggio 2019 – 25 maggio 2025. In sei anni la Carcarese è rinata dalla Seconda Categoria fino a raggiungere ieri al Chittolina di Vado l’Eccellenza con la vittoria 1 a 0 contro il Vallescrivia. Una società che era ancora Olimpia Carcarese e profondamente diversa da quella attuale. C’è un filo biancorosso però che unisce la scalata del club valligiano ai vertici del calcio regionale. Ogni salto di categoria è stato firmato da allenatori al debutto. Da Matteo Alloisio a Michele Battistel, passando per Loris Chiarlone.

Lungimiranza, verrebbe da dire, e un po’ di coraggio in un calcio dilettantistico che fatica spesso a svincolarsi dai soliti nomi. La società puntando sul classe 1992 Michele Battistel ha preferito la competenza alla mera esperienza. Giocatore dilettante, Battistel ha superato nel 2021 il corso di match analyst a Coverciano e maturato esperienza in Eccellenza alla Cairese e al Campomorone Sant’Olcese insieme a Diego Alessi, l’allenatore a cui ha dedicato la vittoria di ieri. Uno staff giovane e composto anche dal vice Matteo Orcino, compagno di Battistel alla Letimbro. Un confronto fitto, durato tutta la partita tra i due, per guidare la navicella biancorossa al punto più alto di questo percorso.

Scelta vincente come lo era stata affidare la panchina a cavallo della pandemia a Loris Chiarlone. L’attuale tecnico del Cengio, classe 1991 come Battistel, aveva vinto sotto la presidenza di Dino Vercelli il campionato di Prima Categoria 2021/2022 al primo colpo visto che la stagione precedente era stata bloccata dalla pandemia. E al primo anno di promozione l’allenatore aveva tenuto fede al bello dei debuttanti portando in casa biancorossa la Coppa Italia riservata alle squadre della Promozione Ligure.

Tradizione ispirata dal compianto Carlo Pizzorno, quando lo storico dirigente aveva affidato ad Andrea Alloisio, leva 1995, la guida dell’Olimpia Carcarese. Un girone di andata pieno di difficoltà e poi una risalita repentina verso la finale playoff di Seconda Categoria contro la Vadese. Era al Picasso di Quiliano, a una manciata di kilometri dal Chittolina. Era l’ultima domenica di maggio. Era una finale playoff. E c’era un mister anni 1990. Quella sera, come ieri sera, in piazza a Carcare il rumore era “Vamos Carcarese, Vamos Campeon”.