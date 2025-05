Vado. È un giorno da ricordare per la squadra biancorossa: la Carcarese torna in Eccellenza! Se dopo diversi anni la squadra valbormidese è riuscita a ritrovare la massima serie regionale, è grazie ad una rosa che non ha mai smesso di crederci. Dopo un campionato giocato ai massimi livelli, nella ‘regular season’ è però il Millesimo a spuntarla. Da lì riprende il percorso della squadra di Battistel, che termina oggi con la vittoria contro il Vallescrivia grazie alla rete del numero nove Poggi.

Tanto del merito va anche al senatore della squadra Giribaldi, che ha letteralmente sbarrato i pali con una prestazione monstre. I due, intervistati nel post partita, hanno fatto fatica a mantenere salde le emozioni. Un percorso lungo e difficile da affrontare, ma dopo questa partita questa stagione si può riassumere con le due parole dichiarate da Giribaldi in intervista: “È successo”.

“È la vittoria del gruppo”, enorme la soddisfazione dei due, rappresentati nel post partita di tutti i giocatori della Carcarese: “I singoli sono una componente, però la vittoria è di tutti. Da chi ha giocato di più a chi ha giocato di meno, ai dirigenti che spesso non vengono citati. Noi scendiamo in campo, ma dietro c’è chi ha costruito tutto questo. È la vittoria dei tifosi che ci hanno seguito in massa, bisogna essere contenti”.

Vittoria con un forte sapore di riscatto per Poggi: “Mentre scendevo in campo, pensavo a tutto quello che è passato. Oggi mi sta tornando indietro tutto meglio”. Prende poi la parola Giribaldi: “Cerco di dare sempre il massimo, di lavorare di più e di ascoltare il mister. Nelle ultime due ho cercato di aiutare la squadra sul piano caratteriale, è andata bene”.

L’arrivo di Battistel sulla panchina biancorossa aveva destato qualche dubbio tra gli addetti ai lavori: “C’era scetticismo per chi non lo conosceva, chi vive nel mondo del calcio conosceva già le sue doti. Indubbiamente gli mancava l’esperienza, ma noi eravamo assolutamente convinti delle sue potenzialità. L’abbiamo seguito, ci siamo sempre allenati al massimo, oggi è la dimostrazione”.

La Carcarese è in Eccellenza: le foto della vittoria sul Vallescrivia

“Il mister ha creato tutto – spiega Poggi -. Appena mi hanno chiamato e mi hanno detto che in panchina ci sarebbe stato Battistel, non esitato un secondo. C’era già un legame extracampo, questo ha fatto tanto del lavoro”.

“Dopo la matematica vittoria del Millesimo, ai ragazzi ho spiegato che sarebbe iniziato un nuovo minitorneo – chiosa Giribaldi -. Se le avessimo vinte tutte, saremmo andati in Eccellenza, è successo”.