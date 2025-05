Carcarese, Battistel ospite di Cronache di Spogliatoio: “Gasperini il mio allenatore di riferimento”

Carcare. Serata particolare per Michele Battistel, tecnico della Carcarese, che è stato ospite di “Elastici”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio. Sul canale Youtube del noto media calcistico, è infatti intervenuto in collegamento il mister biancorosso per commentare la finale playoff di domenica contro il Vallescrivia e parlare dei suoi allenatori di riferimento.

Battistel ha dunque anticipato l’importanza della finale playoff: “Il Vallescrivia è una squadra forte, dovremo fare una gara aggressiva“. Dal punto di vista tattico il mister si è confrontato con il match analyst Stefano Ferré, presente in studio. Sul lato psicologico, invece, l’ex calciatore Federico Balzaretti ha fornito consigli al mister su come motivare la squadra, sottolineando la possibilità di “fare la storia”. A tale proposito Battistel ha affermato: “Sono d’accordo, la nostra è una piazza che per essere in Promozione ha tanto seguito, quindi potremmo fare una grande impresa“.

Dopo i commenti sulla gara di domenica, il conduttore Marco Cattaneo ha chiesto a Battistel quali siano i suoi allenatori di riferimento. Il mister biancorosso ha mostrato la propria ammirazione per Gian Piero Gasperini: “È il tecnico a cui mi ispiro, soprattutto per la fase di non possesso”. Infine, è stato chiesto a Battistel se Annalisa, presidente onorario del club, sarà presente al match di Vado. Il mister, senza sbilanciarsi, ha risposto con un “speriamo“.

Un momento di leggerezza e distensione, dunque, per Michele Battistel che ora tornerà sul campo di allenamento per preparare la cruciale sfida contro il Vallescrivia.