Carcare, la nuova area giochi di piazza Caravadossi sarà vietata ai cani e controllata da una telecamera

Carcare. Prende forma il nuovo parco giochi di piazza Caravadossi, lungo il viale Scarrone, dove è aperto il cantiere per il rifacimento dell’area che prevede, anche, la posa di una base antitrauma e l’installazione di arredi ludico-ricreativi per lo svago dei più piccoli.

Un intervento che si aggira sui cento mila euro, a cui vanno ad aggiungersi i cinque mila destinati al potenziamento della videosorveglianza con la creazione di una nuova postazione fornita di telecamere di nuova generazione, al fine di scongiurare eventuali fenomeni di vandalismo. Come spiega il sindaco, Rodolfo Mirri, “l’occhio elettronico sarà in grado di riprendere non solo l’area giochi ma anche la piazza, finora meno sorvegliata e, spesso, luogo prescelto per le scorribande di ragazzini che negli anni scorsi hanno causato innumerevoli danni ai giochi dei bambini”.

Ma non è tutto. L’area ludica non sarà più accessibile ai cani, ma solo ai “piccoli utenti”. “Dal punto di vista igienico riteniamo necessario vietare l’ingresso agli amici a quattro zampe, soprattutto a quelli che hanno padroni maleducati che non raccolgono le deiezioni canine e permettono agli animali di fare la pipì ovunque”, conclude il primo cittadino.