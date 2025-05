Carcare, il sindaco: “Se per la minoranza l’assessore Grenno era ineleggibile, presenti una mozione di sfiducia”

Carcare. Sulla richiesta delle dimissioni dell’assessore Valentina Grenno da parte del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” non si fa attendere la replica del sindaco Rodolfo Mirri. “Tutto ciò che l’opposizione contesta è già stato, a suo tempo, vagliato dalla segretaria comunale e dal team di esperti dell’ente, e secondo le valutazioni tecniche non è emersa alcuna criticità nè, tantomeno, l’ineleggibilità dell’assessore. Mi chiedo il motivo per il quale i consiglieri perseverino su questa questione, la quale, se così grave come loro rimarcano, dovrebbe essere oggetto di una mozione di sfiducia, e, in tal caso, supportata da una valida documentazione”.

E prosegue il primo cittadino: “La scelta di dimettersi dalla Commissione locale del Paesaggio è stata dettata solo da un principio morale responsabile di Valentina Grenno, che ha preferito lasciare l’incarico per evitare inutili polemiche nei confronti della giunta. Non certo per questioni di conflitto di interesse, come vorrebbe far credere la minoranza”.

Un’ultima stoccata, Mirri, la lancia al consigliere ed ex sindaco Christian De Vecchi: “Sono contento che trovi il tempo di partecipare alle conferenze stampa del suo gruppo, peccato che non riesca ad essere presente ai Consigli comunali e alle commissioni da ben otto mesi”.