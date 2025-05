Carcare, il sindaco: “Conti in ordine, tre milioni di avanzo e numerosi investimenti in programma”

Carcare. Un avanzo di amministrazione di oltre tre milioni di euro quello derivante dal rendiconto finanziario 2024 del Comune di Carcare. La cifra si compone di 1.308.583,23 euro come parta accantonata (FCDE, Fondo contenzioso e altri fondi), 176.826,97 come parte vincolata, 433.740,65 destinati agli investimenti e 1.212.519,48 come parte disponibile.

“Un atto amministrativo importante, che giunge nei tempi e nei modi previsti dalle normative in vigore – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Dopo aver approvato il bilancio di previsione per il secondo anno di fila a dicembre, approvare questi atti nei tempi stabiliti è fondamentale per garantire efficienza e trasparenza, evitando ritardi che potrebbero gravare direttamente sui cittadini. Il Comune di Carcare oggi può contare su un bilancio che ha basi solide: possiamo sia garantire i servizi essenziali ai cittadini sia continuare a investire in progetti utili per proseguire nello sviluppo infrastrutturale, economico e sociale dell’intera cittadina. Inoltre, è stata condotta un’importante attività di riaccertamento dei residui attivi”.

Prosegue il primo cittadino carcarese: “Occorre, tuttavia, migliorare il livello di riscossione: un obiettivo ambizioso, oltre che importante, che l’ente si prefigge di raggiungere. Abbiamo lavorato con tutti i mezzi a disposizione per traguardare innanzitutto il raggiungimento degli obiettivi programmatici che la nostra amministrazione si era prefissata e quindi riteniamo che questo sia un risultato politico di grande rilevanza, soprattutto se si considera lo stato in cui abbiamo trovato il comune nel 2023.

Il grande lavoro e il costante e spesso silente impegno dell’Ufficio Finanziario sono, spesso, fuori dalle cronache locali ma bisogna ricordare che ogni atto amministrativo nasce, vive, si modifica e termina con l’intervento dell’Ufficio Ragioneria e il visto del dirigente dell’Ufficio Finanziario”.

Un equilibrio che viene costantemente garantito grazie a persone esperte, professionalmente competenti e sempre disponibili, il vero motore dell’attività amministrativa. Ai funzionari, agli operai a tutto il personale impiegato presso il Comune desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nella realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione e per aver servito, con grande senso di responsabilità i cittadini di Carcare, se pur segnati dalle note criticità e difficoltà connesse principalmente alla carenza di organico fino a oggi.

Dal prossimo mese il nostro Comune inizierà a predisporre tre nuove assunzioni frutto di aver portato il Comune di Carcare nei Comuni virtuosi. L’avanzo di amministrazione è il frutto di una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche”.

Sul piano degli investimenti aggiunge Mirri: “I lavori riguarderanno tutto il patrimonio comunale: dalle strade ai cimiteri, dagli impianti sportivi alle scuole, fino a tanti altri interventi necessari per migliorare la qualità della vita della nostra comunità e i servizi resi alla stessa. Oggi possiamo, con soddisfazione, dire di avere raggiunto un ottimo traguardo pagando i nostri Fornitori a 14 giorni dal ricevimento delle fatture, e questo traguardo ci porta a non dover accantonare circa 130 mila euro e destinando questo importo per ulteriori benefici per la popolazione. Alla data odierna altro importante elemento che va sottolineato è la costante riduzione del debito pubblico a carico dei cittadini. Infatti la scelta dell’Amministrazione di non contrarre mutui ha permesso ad oggi di scendere il valore del debito medio per abitante del 4,40% per cento. È un traguardo straordinario, ottenuto senza aumentare di un solo centesimo le imposte ai cittadini, senza aver contratto mutui ma anzi cercheremo anche di ridurre l’addizionale comunale IRPEF per i redditi più bassi, cosa che la passata amministrazione aveva tolto”.

Tra le priorità già programmate “figurano la realizzazione della nuova passerella per la quale siamo già in dirittura di arrivo per il progetto esecutivo e che potrà andare in gara secondo le nostre previsioni entro il 2025 se non si incontreranno problemi burocratici, finalmente l’Asilo Mallarini adesso di proprietà del Comune con atto notarile del Notaio Smedile, (vorremmo ricordare per quanti anni, la passata amministrazione, è andata a millantare in giro che era del comune e che erano stati presi 980 mila euro dal fondo PNRR tutto fumo negli occhi per i cittadini carcaresi), la realizzazione del centro per l’impiego che a fine giugno vedrà la sua apertura (anche in questo progetto abbiamo dovuto rifare tutte le pratiche con Regione Liguria in quanto in precedenza erano state fatte in modo molto ballerino) il parco giochi per i bambini in piazza Caravadossi dove sono partiti i lavori per la loro realizzazione” prosegue.

“Come non possiamo dimenticare che per anni e anni è stato chiesto dai cittadini della località Negreppie di avere l’acqua pubblica, bene fondamentale, promessa e mai realizzata, dalle passate amministrazioni e noi oggi comunichiamo con grande orgoglio che entro fine settembre 2025 verranno appaltati i lavori per una nuova condotta che porterà l’acqua ai cittadini carcaresi di Negreppie. Altri investimenti riguarderanno la riqualificazione di giardini di arredi urbani di asfaltature e di messa in sicurezza della strada (con relativa cunetta) nella zona della “Boccialina”.

“Tutto questo si affianca ai numerosi interventi già in corso sul territorio: i lavori di riqualificazione di Piazza Sapeto, l’inizio della ristrutturazione e adeguamento sismico di una parte dell’Asilo Mallarini

Questa maggiore libertà di azione è frutto dell’importante lavoro messo in campo dalla maggioranza che tutti insieme abbiamo saputo fare in questi due anni di governo della nostra cittadina scelte oculate e improntate sempre ai bisogni della collettività, senza mai inseguire il facile consenso”, conclude il sindaco.