Carcare, il bomber della Sampdoria Massimo Coda al Corrent: “In bocca al lupo per i playoff, Carcarese!”

Carcare. È una figura di spicco quella presente al “Candido Corrent” in occasione del Torneo Internazionale “Giacomo Comparato“, organizzato dalla Carcarese in memoria del giovane con la grande passione per il calcio, scomparso 15 anni fa ma ancora nel cuore di tutta la cittadinanza.

Presente infatti in tribuna Massimo Coda, attaccante della Sampdoria e tra i bomber più prolifici della Serie B.

Ieri impegnato nel delicatissimo scontro salvezza contro la Salernitana, oggi in Val Bormida per seguire il figlio Saverio militante nella leva blucerchiata. Poi Coda ha fatto il suo personale in bocca al lupo per i playoff ripreso dai social della società biancorossa.

Il comunicato:

Uno spettatore speciale oggi al Corrent per il torneo internazionale Giacomo Comparato!

L’attaccante della Sampdoria Massimo Coda è venuto a Carcare per seguire il figlio Saverio, partecipante alla manifestazione con i Pulcini 2016 della Sampdoria.

Il bomber blucerchiato ha salutato i bambini e firmato numerosi autografi, oltre che a fare un grande in bocca al lupo alla Carcarese!