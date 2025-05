Canoa. I canottieri della Sabazia Mudyanselage e Rizzo ottengono il terzo posto all’esordio nella categoria nazionale

Il comunicato della società “Canottieri Sabazia”:

I giovanissimi della canottieri Sabazia esordiano a livello nazionale, nella prima prova del cicuito Canoa Giovani. Quattro gli atleti che sono scesi in acqua a Candia, tre dei quali esordienti. Il gruppo accompagnati da Marco Tarditi tecnico del settore canadese e Mauro Capodimonte il driver ufficiale della società, si sono comportati al meglio, guadagnando tutti una medaglia di bronzo.

Risultati:

C1 Cadetti B M. MT 200 3° Alahakoon Mudyanselage

C1 Cadetti B M. MT 2000 4° Alahakoon Mudyanselage

K1 4,20 Allievi A F. MT 2000 3° Lavinia Rizzo

K1 4,20 Allievi A F. MT 200 5° Lavinia Rizzo

Nella gara del Dragon Boat, i nostri atleti Alahakoon Mudyanselage, Lavinia Rizzo, Federico Rabagliati e Livio Maccari, insieme a sei atleti della Canottieri Sanremo, si classificano al terzo posto sulla distanza dei 200 mt.

Il prossimo impegno ( 7-8 giugno) sarà doppio, a Milano gara nazionale di canoa e a Venezia la Voga Longa, quest’ultima in Dragon Boat dove un gruppo di vecchie glorie gareggerà o meglio scenderà i canali indossando la maglia dei cent’anni della Società.

Altro impegno il 15 giugno, il grande ritorno ad Osiglia dopo molti anni di assenza di gare importanti, la Sabazia sarà presente sia come squadra agonistica e sia come Società organizzatrice, scenderanno in Liguria le società più accreditate del Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia e altre del Nord Italia. La manifestazione rientra nel programma dei festeggiamenti dei cent’anni di fondazione, il modo migliore rendere importante questo avvenimento unico.