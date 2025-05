Campionati nazionali: il Circolo Scherma Savona torna in scena con ottimi risultati

Riccione ha recentemente accolto l’appuntamento più atteso della scherma italiana, con oltre 3.000 schermidori e schermitrici provenienti da tutta Italia. Dopo alcuni anni di vicissitudini, il Circolo Scherma Savona ha ripreso con entusiasmo l’attività agonistica, schierando una squadra composta da quattro atleti.

Il miglior risultato tra i rappresentanti savonesi è stato ottenuto da Edoardo Paltro, nella categoria Maschietti di Sciabola, che si è piazzato al 10° posto, sfiorando la qualificazione alla finale a otto. Questa prestazione chiude una stagione ricca di soddisfazioni per Edoardo, che aveva già conquistato il terzo posto nella Prima Prova Nazionale di Ariccia e nell’Interregionale di Livorno.

“Questo risultato completa un’annata molto positiva, non solo per Edoardo” commenta il suo maestro Fabrizio Verrone. “C’è un po’ di rammarico per il mancato accesso alla finale, ma nel complesso ha dimostrato di essere tra i primi dieci della sua categoria a livello nazionale mostrando i progressi fatti in sala e rendendoci molto orgogliosi perchè frutto di tanto lavoro”

Tra gli altri atleti savonesi, Alberto Banholzer e Paolo Forzi si sono fermati ai trentaduesimi di finale nel tabellone di sciabola della stessa categoria dimostrando di avere ancora margini di crescita e di poter puntare a traguardi più alti nelle prossime competizioni. Nella categoria Ragazze di fioretto, Angelica Manzi si è invece fermata anch’essa ai trentaduesimi, sconfitta da una forte avversaria della squadra di Padova.

“L’importante era ricominciare,” afferma Federico Santoro, Direttore Tecnico e Maestro del Circolo. “Siamo ancora all’inizio di un percorso di crescita che richiederà alcuni anni per tornare ai livelli più alti. Questa stagione può essere considerata come un anno zero, ma le premesse sono ottime. Con il Maestro Verrone e tutto lo staff stiamo già pianificando la prossima stagione agonistica.”

Il Circolo Scherma Savona, quindi, guarda al futuro con entusiasmo, consapevole che ogni passo avanti rappresenta un progresso importante per la crescita dei propri atleti e per il rilancio della scherma savonese.