Agg. ore 12.45: sono in corso le operazioni di ripristino dell’incidente. Al fine di riaprire il tratto nel minor tempo possibile, Autostrade per l’Italia ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è sbloccato e si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Genova Pra’. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda. Inoltre, l’incidente sta causando ripercussioni anche sulla A26 Genova-Gravellona nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 verso Genova.

Liguria. Ancora un’altra giornata di passione per gli automobilisti che, da Savona, tentano di raggiungere Genova percorrendo l’autostrada A10. Dopo il camion a fuoco di ieri, infatti, anche questa mattina il tratto è bloccato a causa di un incidente che ha coinvolto un Tir.

Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante si è ribaltato all’altezza di Genova Aeroporto. Il conducente, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed alcune escoriazioni: è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Diversi mezzi hanno deciso in autonomia di fare inversione e tornare indietro contromano, come testimoniato da alcune fotografie (qui sotto nella fotogallery) che dal video qui sotto, postato sul gruppo Facebook “Bella Liguria”.

guarda tutte le foto 4



Camion ribaltato in A10

Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra’, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto. In alternativa, per le lunghe percorrenze degli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la A26 in direzione Gravellona Toce, svoltare sulla Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

Per gli utenti in A26 diretti verso Genova, si consiglia di prendere la Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti provenienti da Savona e diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e successivamente la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano.