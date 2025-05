Camera di Commercio propone due webinar di formazione gratuita su App Impresa Italia

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda la possibilità di iscriversi a due webinar dedicati alla nuova App Impresa Italia: strumento indispensabile per chi fa impresa per rendere più semplice la gestione aziendale e cogliere nuove opportunità nei mercati internazionali.

Con la formazione gratuita a cura di Infocamere, in programma il 20 maggio o in alternativa il 27 maggio 2025, si scoprirà: come accedere gratuitamente a tutti i dati e i documenti essenziali dell’azienda; come gestire comodamente il pagamento del Diritto Annuale direttamente dall’App, risparmiando tempo prezioso; verificare come l’azienda si presenta ai partner commerciali, agli istituti di credito e alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre come avere sempre a disposizione non solo i bilanci dell’ impresa, ma anche i prospetti contabili tradotti in inglese, francese e tedesco direttamente in App. Una ulteriore opportunità per espandere gli orizzonti globali.

I link di registrazione ai webinar si trovano alla seguente pagina del sito camerale.