Calciomercato, Cattardico più vicino all’Albissole e grandi manovre in Val Bormida

Continuano imperterrite le operazioni di riorganizzazione in vista della prossima stagione sportiva. Giorno dopo giorno spuntano novità importanti riguardo ai movimenti nei piani decisionali dei club dilettantistici locali. Il focus odierno riguarda gli allenatori, essendo proprio il periodo del loro “calciomercato”, ma anche i quadri dirigenziali.

La prima riguarda l’Albissole, che sta continuando la loro fase decisionale per sostituire Carlo Gino Sarpero, che è molto attenzionato nel genovese: una società su tutte la Praese. In questo momento l’allenatore più vicino alla panchina dei ceramisti sarebbe Cristian Cattardico, che è in cerca di un nuovo progetto dopo il biennio vincente alla San Francesco Loano. AGGIORNAMENTO DELLE 13:03: il club ceramista comunica ufficialmente che sarà proprio Cattardico il nuovo allenatore.

Molto calda la situazione anche in Val Bormida. Sergio Soldano e Matteo Siri, dopo l’esperienza al Pallare, sono stati sondati sia dal Mallare sia dal Plodio. Al momento la metà più probabile sarebbe la seconda. Per mister Dario Roso sarebbe vicino un ritorno proprio al Pallare, Stefano Prato (ex vice di Solari) è ad un passo dalla Rocchettese, mentre Fabio Musso guiderà ancora il Sassello.

Sul fronte dirigenziale, invece, si vedrà un ampliamento dell’organigramma del Millesimo nel quale potrebbe entrare anche Antonio Marotta, direttore sportivo del Quiliano&Valleggia.