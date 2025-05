Calcio, il Mallare perde il derby contro l’Altarese e saluta la Prima Categoria. Orsi: “Sbagliato completamente partita, dalle prossime settimane inizieremo a programmare il futuro”

Mallare. La sconfitta più dolorosa. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Fornaciari” di Altare, Altarese e Mallare si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per la penultima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “A”). La gara, un derby valligiano piuttosto sentito, è terminata sul punteggio di 3 a 0 in favore dei padroni di casa, un epilogo che ha condannato gli avversari alla matematica retrocessione in Seconda Categoria.

A commentare la prestazione mostrata dal Mallare è stato Luca Orsi, presidente del sodalizio il quale ha esordito dichiarando: “Oggi abbiamo disputato una brutta partita. Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo perso terreno smettendo di giocare a calcio e tirando soltanto su la palla. Abbiamo terminato male questa stagione, sicuramente avremmo dovuto disputare una gara diversa. Nonostante il posizionamento in classifica era un derby, purtroppo abbiamo completamente sbagliato partita”.

In seguito il numero uno dei Lupi ha stilato un bilancio relativo all’annata vissuta dal Mallare: “In questa stagione abbiamo sbagliato tanto, sicuramente ci portiamo dietro tutte le sconfitte del girone d’andata. Sono stati commessi tanti errori e fatte alcune scelte sbagliate, diciamo che è un qualcosa da condividere tra tutti; in primis la società, poi la squadra e l’allenatore. I risultati non sono stati a nostro favore, sicuramente bisognerà ripartire con un altro piglio, più voglia e nuove idee”.

Infine Orsi ha concluso dichiarando: “Dalle prossime settimane inizieremo a valutare cosa fare la prossima stagione. Qualche pensiero e qualche idea l’abbiamo già. Fino ad oggi era giusto concentrarsi su una salvezza che, seppur quasi impossibile, era comunque matematicamente ancora fattibile. Ora servirà rimboccarsi le maniche per la prossima stagione”.