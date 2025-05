Calcio, il Chieri retrocede in Eccellenza. Mister Molluso: “Onore alla Cairese, noi protagonisti di una cavalcata che non ci premia”

Cairo Montenotte. Domenica scorsa, presso lo stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte, Cairese e Chieri si sono sfidate in occasione della gara playout valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. La partita, una gara in cui i gialloblù sono riusciti a mettere in mostra tutte le proprie migliori qualità, è terminata con il risultato di 2 a 0 in favore dei padroni di casa. L’epilogo del match ha dunque sancito la salvezza della Cairese e la conseguente retrocessione del Chieri, squadra che il prossimo anno dovrà cimentarsi con il campionato di Eccellenza.

Al termine della sfida per i piemontesi ad intervenire è stato mister Marco Molluso, tecnico il quale ha esordito dichiarando: “Personalmente non mi aspettavo una partita approcciata da noi in questo modo. Siamo stati un po’ leggeri e non abbiamo avuto la cattiveria giusta che invece la Cairese ha mostrato nei primi 30 minuti. Dopo essere andati sotto siamo stati un po’ arrendevoli. Oggi per l’atteggiamento non riesco a riconoscere la mia squadra perchè sapevamo che la Cairese avrebbe disputato questo tipo di partita. Il mio rammarico è questo”.

“Dopo una rincorsa che negli ultimi due mesi ci ha visto sconfitti solo una volta su nove partite – continua l’intervistato – oggi è andata così. La Cairese ha fatto la sua partita e nel primo tempo ha meritato di vincere, mentre nella seconda frazione ha gestito. Noi potevamo far gol perchè abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo stati cinici. Il mio rammarico è questo, facendo magari un buon secondo tempo si sarebbe potuta riaprire la gara però merito alla Cairese per essere rimasta in Serie D”.

Infine l’allenatore del Chieri ha concluso dichiarando: “Per ognuno di noi resterà ovviamente impresso quello che abbiamo fatto. Il nostro girone d’andata è stato decisamente negativo, mentre nel girone di ritorno abbiamo dato vita ad cavalcata che oggi non ci premia, però per coraggio, dedizione e attitudine non posso fare altro che fare i complimenti ai miei ragazzi. Oggi siamo arrivati qui un po’ acciaccati con vari giocatori che non si stavano allenando da più di una decina di giorni. Onore alla Cairese, noi non abbiamo mai mollato e oggi il verdetto del campo ci penalizza. Tuttavia questo è lo sport, questo è il calcio. Ne prendiamo atto”.