Calcio, è ancora “Debe-gol” e questa rete è pesantissima: Debenedetti stende la Carrarese e avvicina il Mantova alla salvezza

Mantova. Se per un istante aveva pensato di smettere, l’attaccante finalese si sta sempre più facendo le ossa in Serie B, la seconda categoria per importanza del calcio italiano. Un percorso condito da tanta determinazione e gavetta per Alessandro Debenedetti, che con il Finale ha fatto l’exploit in Eccellenza per poi vincere in campionato di Primavera 2 con il Genoa e poi conquistarsi la cadetteria con i colori del suo attuale club: il Mantova.

E questa sera è arrivato il quarto gol stagione, dal valore pesantissimo: è sua la firma definitiva sulla vittoria dei lombardi contro la Carrarese, fissando il punteggio sul 2-1.

Il classe 2003 ripaga ancora una volta la fiducia di mister Possanzini che, lanciandolo a partita in corso, mette a segno all’ottantatreesimo minuto una rete che avvicina i biancorossi alla salvezza ad una giornata dal termine della regular season. Una prima volta in categoria, quindi, assolutamente da ricordare per “Debe”.