Calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria è stata una stagione all’insegna dei gol: ecco i nomi di chi è riuscito a laurearsi capocannoniere

Savona e provincia. Una stagione all’insegna dei gol e dello spettacolo. L’edizione 2024/2025 dei campionati dilettantistici locali è stata decisamente esaltante per le squadre savonesi, compagini capaci praticamente ad ogni livello di ottenere delle promozioni entusiasmanti.

Tuttavia, per vincere nel calcio risulta imprescindibile trovare la via della rete. È proprio in questo frangente che entrano in scena i bomber, attaccanti implacabili in grado di risolvere una partita con una semplice giocata spesso idolatrati dai propri supporter. Dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, andiamo dunque ad analizzare chi è riuscito a distinguersi in tal senso.

Si parte con il massimo livello regionale del dilettantismo dove, a sorpresa, nelle prime posizioni non figurano tesserati del Celle Varazze, formazione vincitrice del campionato. La squadra di Pisano ha scelto di puntare sul gruppo come principale punto di forza: per arrivare al marcatore più prolifico dei biancoblù è necessario scendere fino all’ottavo posto della classifica marcatore dove figura il nome di Matteo Battaglia, attaccante che ha realizzato 12 reti proprio come Franco Lepera della Genova Calcio e Giuliano Lobascio dell’Athletic Club Albaro.

Spiccano al terzo e quarto posto i nomi di Santiago Sogno (Pietra Ligure) e Alessio Cargiolli (tesserato dalla San Francesco Loano nella finestra di calciomercato invernale), rispettivamente autori di 16 e 15 reti. A laurearsi capocannoniere del campionato di Eccellenza è stato invece Elia Zunino, bomber del Campomorone Sant’Olcese autore di 24 marcature stagionali. Dietro di lui Samuele Piccardo, fermatosi a quota 19.

In Promozione (girone “A”) invece è stato un Millesimo pigliatutto. Spicca infatti come “re del gol” il nome di Ricardo Villar, fantasista dei giallorossi il quale ha messo a segno la bellezza di 23 reti. L’unico in grado di tenergli testa è stato Moreno Curabba, attaccante della Sestrese fermatosi a quota 22. Mastica amaro invece Ernand Sfinjari: il bomber del Pontelungo chiude il podio della classifica marcatori con 20 reti, ma chissà come sarebbe andata se la sua stagione non fosse terminata anzitempo a causa di un infortunio.

In Prima Categoria poi a prendersi la scena è stato Fabio Rignanese. Prelevato dal Savona ormai la scorsa estate, l’ex Ovadese ha dimostrato grande attaccamento ai colori biancoblù ed ha instaurato immediatamente il feeling giusto con i tifosi a suon di gol: il tabellino in campionato recita 27 reti, ma in realtà il bomber degli Striscioni è riuscito addirittura (considerando anche la Coppa Liguria) a sfondare quota 30 gol stagionali (31 per l’esattezza). Seguono a distanza Christian Gatto e Giovanni Criscuolo, terminali offensivi di Masone e Campese i quali hanno messo a segno 22 marcature. Da segnalare anche le 16 reti di Nicolò Piu (Savona) al pari di Michael Volpe, i 18 gol di Alessio Arcidiacono (Sciarbo&Cogo) e le 17 gioie di Alessio Pische (Olimpic).

L’unico raggruppamento in cui ancora manca un verdetto definitivo è il girone “A” della Prima Categoria. Ospedaletti e Baia Alassio infatti hanno dato vita ad una stagione appassionante terminando il proprio percorso appaiate al primo posto in classifica a quota 65 punti. Gli oranje a questo punto si augurano che ad essere decisiva possa essere una rete del capocannoniere Mattia Schillaci, attaccante classe 2000 autore di 21 gol proprio come Marco Zizzini (Cengio). Sono state 19 invece le marcature dell’intramontabile Marco Carparelli (San Filippo Neri Yepp Albenga), mentre il miglior marcatore delle Vespe è risultato essere Artur Hamati potendo esultare per ben 16 volte.

Infine è possibile concludere questa carrellata di numeri con i dati del girone “B” del campionato di Seconda Categoria. A cannibalizzare la classifica marcatori quest’anno sono stati Stefano Calcagno (autore di 22 gol con la maglia del Sassello) e Andrea Amato, attaccante autore di 20 gol (Priamar) in campionato. Sono 17 invece le reti siglate da Andreja Hublina (Pallare) 17 gol, mentre al quarto posto è possibile trovare Andi Kadrija autore di 14 gol con il suo Murialdo, In conclusione Matteo Favara (Veloce) e Andrea Fazio (Virtus Don Bosco) si sono distinti grazie a ben undici sussulti.