Cairo Montenotte, Vaccarezza presente alla Cerimonia di Giuramento degli Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria della scuola “Andrea Schivo”

Cairo Montenotte. Questa mattina alla scuola di Formazione ed Aggiornamento del corpo di Polizia e del personale dell’amministrazione penitenziaria “Andrea Schivo”, di Cairo Montenotte, si è svolta la Cerimonia di Giuramento degli Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria del 9°corso di formazione.

Alla cerimonia ha presenziato il consigliere comunale Angelo Vaccarezza: ” Non è la prima volta che assisto a questa cerimonia ma l’emozione di oggi era però davvero molta. Ascoltare le parole del Sottosegretario

Andrea Delmastro Delle Vedove è sempre fonte di vero entusiasmo”.

“Innanzitutto per il numero di allievi davvero elevato: vedere cosi tanti uomini e donne credere fermamente nel corpo di Polizia Penitenziaria, investire il loro futuro nella formazione, mettendo la loro vita nelle mani dello Stato, è segno di speranza. La scelta di un percorso lavorativo nel corpo della Penitenziaria è studio, dedizione, e tanto sacrificio: quello degli Allievi, ma anche dei familiari, degli affetti distanti che oggi, dagli spalti, con gli occhi lucidi, assistevano fieri ed orgogliosi al primo successo dei loro cari. Una mattinata piena di significato, un onore per me aver preso parte ad uno spaccato di vita di uomini e donne di assoluto valore”, conclude Vaccarezza.

Era presente anche il presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari.