Cairo, l’Istituto Patetta in trasferta a Milano per il progetto Sky Up

Cairo Montenotte. Il 30 aprile scorso 33 allievi delle classi i 4^A e 4^°B dell’Istituto di Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte si sono recati a Milano Rogoredo, presso gli studi della nota emittente televisiva, per prendere parte al progetto Sky Up, un’iniziativa che ha offerto ai giovani la possibilità di entrare nel mondo della comunicazione audiovisiva, cimentandosi direttamente con gli strumenti e i linguaggi della televisione.

I ragazzi non si sono limitati ad osservare, ma sono stati veri protagonisti ed hanno seguito le diverse fasi di un’attività che è iniziata nelle settimane precedenti nelle aule scolastiche. Si sono divisi in gruppi e hanno organizzato il lavoro (con la realizzazione di due servizi giornalistici incentrati sulla tematica dei valori dello sport) in modo preciso e ordinato, assegnando i compiti in base alle capacità di ognuno. Alcuni si sono preparati per stare davanti alla telecamera, altri si sono occupati delle riprese, chi della parte tecnica e infine chi della scrittura dei testi. E’ stata un’esperienza non solo coinvolgente e gratificante, ma anche utile per l’orientamento scolastico e professionale. I partecipanti hanno avuto l’occasione di scoprire non solo le professioni legate al mondo dello spettacolo e della comunicazione, e di operare con le sofisticate strumentazione messe a loro disposizione da operatori molto preparati e coinvolgenti, ma anche di sviluppare competenze trasversali importanti in molti altri ambiti: collaborazione, organizzazione, creatività e problem solving.

L’Istituto Federico Patetta partecipa ogni anno a numerosi progetti utili e interessanti per i suoi studenti. Il progetto Sky Up è stato solo uno degli esempi di come la scuola offra esperienze pratiche e coinvolgenti, capaci di aiutare i ragazzi a scoprire nuove passioni, a conoscere meglio il mondo del lavoro e ad orientarsi per il futuro.

Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza formativa e significativa, che ha lasciato un segno positivo nel loro percorso scolastico e umano. Un’occasione unica per mettersi alla prova, uscire dalla routine quotidiana e scoprire il valore del lavoro di squadra e della comunicazione.