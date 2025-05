Cairo, ladri in azione immortalati durante un colpo alla concessionaria di corso Brigate Partigiane 

Cairo Montenotte. Ladri in azione nella concessionaria Pellegrino Auto immortalati dalle telecamere. A rendere note le immagini sui social è proprio il titolare dell’azienda che ha sede in corso Brigate Partigiane, dove a Pasquetta due malintenzionati hanno forzato la porta sul retro e sono entrati nel salone.

Il maltolto riguarda solo il fondo cassa, per fortuna, come scrive Roberto Pellerino, oggetti di valore e chiavi delle auto non vengono mai lasciati in officina.

A pesare, però, sono anche i danni agli infissi, danneggiati dai ladri di cui ora si cerca l’identità anche grazie alla video sorveglianza. Il colpo del ponte pasquale non è stato isolato, diverse infatti le denunce in Valbormida su cui indagano i carabinieri.