Cairo, iniziati i lavori di restauro e riqualificazione di Porta Soprana

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo, in data odierna 15 maggio 2025, ha effettuato la consegna dei lavori alla ditta “Edilservizi Srl” di Albissola Marina relativi all’intervento di tutela e valorizzazione di Porta Soprana. L’intervento ha un costo di 124 mila euro, finanziato

attraverso un apposito bando, di cui il Comune è risultato beneficiario, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con quello della Cultura.

Il progetto, che ha ottenuto il placet della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Savona e Imperia, prevede il restauro completo della struttura, con interventi mirati, tra cui il ripristino dei manti di copertura, la sostituzione dei coppi danneggiati e il rifacimento dello strato impermeabile sottostante. Verranno restaurati anche gli intonaci del quarto ordine del prospetto su via Roma, dove si trova l’orologio. Particolare attenzione sarà riservata alla pulitura e al consolidamento delle facciate laterali degli edifici, con tinteggiature che riporteranno lustro agli angoli di questa storica porta. Inoltre, saranno risanate le pareti del passaggio pedonale laterale che collega via Roma alla zona di San Rocco, per garantire una fruibilità sicura e ottimale per cittadini e visitatori.

I lavori, secondo il cronoprogramma definito tra Comune e impresa, dureranno 140 giorni con il termine fissato per la chiusura del cantiere il 1 ottobre 2025. “Un intervento atteso e necessario a uno dei simboli storici più rappresentativi di Cairo Montenotte – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – L’area di cantiere sarà allestita con particolare attenzione a minimizzare i disagi per cittadini, attività commerciali e visitatori. L’accesso diretto sotto la Porta verrà temporaneamente chiuso per consentire la sicurezza delle operazioni, ma restano sempre percorribili le viabilità laterali, così da garantire la continuità degli spostamenti pedonali nel centro storico. Il cronoprogramma dei lavori prevede una sospensione temporanea durante il periodo dei festeggiamenti di “Cairo Medievale”, per assicurare alla Pro Loco e a tutti gli organizzatori la piena disponibilità degli spazi e il regolare svolgimento dell’evento più importante per la nostra città. Al termine della manifestazione, le opere riprenderanno fino al loro completamento. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico, con l’obiettivo di restituire alla città una Porta Soprana restaurata in

tutto il suo antico splendore», conclude Ghione.