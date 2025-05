Cairese, un gol pesantissimo e tanta sostanza. Fernandez: “Orgoglioso della fiducia del mister, abbiamo disputato una partita da vera squadra”

Cairo Montenotte. Domenica pomeriggio, presso lo stadio “Casare Brin”, Cairese e Chieri si sono sfidate in occasione della gara playout valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Il match ha visto i gialloblù imporsi con il risultato di 2 a 0, un epilogo che ha permesso al sodalizio valligiano di festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

A siglare le due reti che hanno deciso la contesa sono stati Filippo Vignaroli e Lautaro Fernandez. L’attaccante argentino, oltre ad aver realizzato il secondo gol trasformando un calcio di rigore cruciale, ha anche fornito l’assist che ha favorito la rete del compagno. Intervistato nel post-gara, Fernandez ha esordito raccontando ciò che ha provato prima di calciare il penalty: “Sinceramente ho provato tranquillità perchè è questo il sentimento che mi hanno trasmesso i miei compagni in settimana. Sapevo che il pallone sarebbe entrato”.

“A me piace sempre giocare partite così importanti – ha proseguito l’intervistato -. Sono orgoglioso della fiducia che mi ha dato il mister e tutti i miei compagni e sono felicissimo della partita che abbiamo disputato. In occasione del primo gol ho combattuto un po’ con il difensore, poi sono riuscito a mettere il pallone dentro e per fortuna è arrivato Vignaroli. È stato un bel gol”.

Successivamente Fernandez ha analizzato la prestazione mostrata da lui e compagni: “Sapevamo che i nostri avversari sarebbe partiti forte perchè erano obbligati a vincere. Ne abbiamo parlato per tutta la settimana e abbiamo studiato il loro gioco, motivo per cui siamo partiti immediatamente compatti senza lasciare nulla al caso. Siamo sempre andati forte su ogni pallone, questo ha fatto la differenza. Abbiamo disputato una vera partita da squadra. Ognuno lottava per l’altro, una formazione che si deve salvare deve giocare così. Il video della nostra partita andrebbe mostrato nelle scuole calcio. Abbiamo meritato la vittoria, ce la siamo giocata molto molto bene”.

In seguito l’attaccante è tornato sulla stagione della Cairese: “A noi mancava un solo punto per non disputare questi playout. In qualche gara abbiamo sbagliato qualcosa, motivo per cui probabilmente doveva andare così. Era destino che ci salvassimo in casa di fronte a tutta questa gente. È stato veramente bellissimo giocare davanti ad una cornice di pubblico del genere, non avevo mai visto niente di simile da quando sono arrivato alla Cairese. Mi auguro che per il prossimo anno tutto questo pubblico e questo entusiasmo per la squadra si veda ogni domenica”.

Infine Fernandez ha concluso il proprio intervento con una dedica: “Dedico questa vittoria e il raggiungimento della salvezza alla mia famiglia”.