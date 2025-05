Cairese, la prima volta non si scorda mai. Il gol di Vignaroli vale la salvezza: “Importante portarci in vantaggio, ma il merito di questo traguardo va attribuito a tutta la squadra”

Cairo Montenotte. Il primo sigillo in carriera nella partita più delicata della stagione. Domenica pomeriggio, presso il “Casare Brin” di Cairo Montenotte, Cairese e Chieri si sono sfidate in occasione della gara playout valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Il match ha visto i gialloblù imporsi con il risultato di 2 a 0, un epilogo che ha permesso al sodalizio valligiano di festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. A sbloccare la sfida è stato uno splendido colpo di testa di Filippo Vignaroli, un momento indimenticabile per il giovanissimo classe 2006: per lui infatti quello siglato domenica è stato il primo gol nella categoria.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile – racconta nel post-gara l’autore della rete del momentaneo 1 a 0 – contro un Chieri che si è rinforzato molto durante l’anno, infatti l’abbiamo preparata bene durante tutta la settimana. Per quanto riguarda il gol non ho molto da dire, mi sono buttato e ho tirato. Ovviamente subito dopo aver segnato ho provato tanta gioia perchè è stata la mia prima rete in Serie D. Spero di continuare così”.

“Dedico questo gol a tutti i miei compagni – continua Vignaroli -, ai nostri tifosi e alla società che ha fatto di tutto per permetterci di raggiungere l’obiettivo stagionale. Portarci in vantaggio è stata una chiave però io voglio essere obiettivo: il merito di questa salvezza va attribuito a tutta la squadra che ci ha messo veramente il cuore per raggiungere questo risultato. Il traguardo raggiunto è merito di tutti”.

In seguito l’intervistato ha analizzato la sua prima stagione vissuta tra i ‘grandi’: “È stato un anno molto lungo. Ci sono stati degli alti e bassi come penso sia normale all’interno di una società e di una squadra. Noi però non abbiamo mai mollato nulla, ci siamo aggrappati a qualsiasi cosa e penso che questo fattore sia molto importante per una compagine che vuole cercare di raggiungere il proprio obiettivo. Siamo maturati molto, questo credo che sia necessario dirlo. Adesso siamo felicissimi”.

Infine, dopo aver sottolineato l’ottima intesa scaturita con i compagni, Vignaroli ha concluso svelando cosa sia cambiato dal momento in cui Solari è diventato l’allenatore della Cairese: “Il mister ci ha portato più grinta. È arrivato in un momento in cui stavamo con la testa bassa, eravamo un po’ giù e lui è riuscito a rivitalizzarci e a portare qualche risultato in maniera molto importante e difficile. Penso che questa salvezza sia anche merito suo oltre che dei tifosi, della società e di noi giocatori”.