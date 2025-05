Jesolo. Si sono svolte sabato 26 e domenica 27 aprile a Jesolo, in Veneto, le finali dei campionati italiani Federkombat che è la federazione ora riconosciuta sia dal Coni sia internazionalmente per la boxe francese.

Le atlete della Kick Boxing Savate Savona hanno guadagnando due medaglie d’oro e un terzo posto.

Silvia Debenedetti ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria savate assalto -48 kg ed è campionessa italiana.

Chiara Vincis, dopo essersi già posizionata tra le selezionabili nella nazionale italiana di savate combat, ha partecipato al Trofeo Italia di Savate Pro assalto cat -60 kg guadagnando medaglia d’oro.

Letizia Pennacino nella categoria -65 Junior ha disputato un bellissimo match sempre in attacco, ottenendo però solamente un amaro terzo posto. “Letizia – spiega il Maestro Andrea Scaramozzino – ha messo in evidenza una tecnica superiore alla sua avversaria; purtroppo, però, durante il verdetto, per qualche valutazione a noi sconosciuta, dei cinque giudici presenti tre hanno votato per l’avversaria e due soli per noi”.

“Sono comunque felicissimo – prosegue Scaramozzino – per questi piazzamenti e voglio ringraziare in primis le atlete e le loro famiglie che mettono a disposizione tempo e risorse per permettere queste esperienze ma voglio anche ringraziare i miei collaboratori: Simone Micheli, Fabio Madda Hamc, Alessandro Vadda che mi aiutano a preparare e motivare i tantissimi atleti che in questa stagione si stanno preparando per le gare”.