Borgio Verezzi, consegnata alle scuole la Bandiera Verde: progetto sulla lotta alla vespa velutina

Borgio Verezzi. “Da due anni la nostra cittadina riceve sia la Bandiera Blu che quella Verde. Un binomio che testimonia la continua attenzione al rispetto dell’ambiente della nostra comunità”. Lo dichiara il vice sindaco e assessore comunale Pier Luigi Ferro,

Oltre al riconoscimento che ogni anno la FEE (Fondation for Environmental Education) assegna alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti quali l’accessibilità alle spiagge, in particolare alle persone diversamente abili, è stata poi consegnata la Bandiera Verde alle scuole di Borgio Verezzi per l’attività di educazione ambientale.

Il vessillo è stato assegnato per il progetto di sostenibilità che ha avuto come tema la lotta alla vespa velutina, un insetto che attacca le api facendole morire.

Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti della FEE, erano presenti il sindaco Renato Dacquino, la consigliera comunale Aicardi e la dirigente scolastica Giuseppina Manno.

“Desidero ringraziare tutte le classi della scuola primaria di Borgio Verezzi, gli insegnanti e i ragazzi che hanno partecipato al progetto Eco-School, meritando questo riconoscimento. Il loro impegno sia davvero esempio, specie per i più grandi” conclude Ferro.