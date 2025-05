Bomboniere per Cresima: l’arte del giovane savonese Mattia Rizzo a sostegno dell’associazione “Bianucci”

Savona. Mattia Rizzo, giovane artista autistico savonese, ha realizzato una collezione di bomboniere uniche per la Cresima di M.R.,

frutto della sua creatività e della sua passione per l’arte. Queste bomboniere non sono solo un gesto di celebrazione per questo importante sacramento, ma anche un’opportunità per sostenere una causa importante.

Il ricavato dalla vendita delle bomboniere è stato devoluto all’associazione savonese Pietro Bianucci, che da anni si occupa di pazienti oncologici, offrendo loro sostegno e assistenza durante il percorso di cura. Mattia Rizzo, che negli ultimi tempi si sta facendo conoscere nel

territorio savonese con mostre personali e opere su commissione, ha voluto mettere la sua arte al servizio della solidarietà, dimostrando come la creatività e la passione possano essere utilizzate per fare del bene.

Le bomboniere, realizzate con cura e attenzione ai dettagli, sono vere e proprie opere d’arte che riflettono la sensibilità e la creatività di Mattia Rizzo. La sua iniziativa è un esempio concreto di come l’arte possa essere utilizzata per sostenere cause importanti e aiutare chi ne ha bisogno.