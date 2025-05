“Bimbi in bici”: il Comune di Garlenda promuove l’uso della bicicletta tra i più piccoli

Garlenda. Bimbimbici in programma sabato 17 maggio, dalle ore 15, in parco Serre a Garlenda, è un’iniziativa nazionale organizzata da FIAB per promuovere l’uso della bicicletta in ambito urbano anche tra i più piccoli e giovani.

La sezione FIAB di Albenga in collaborazione con la U.C. Garlenda propone questo evento che si svolge sulla pista ciclabile messa a disposizione dal Comune: una struttura immersa nel verde e offre anche percorsi ciclabili nella natura e senza un grande traffico automobilistico. Il Comune di Garlenda oltre a patrocinare l’evento permette l’uso di Parco Serre dove c’è la pista ciclabile in Regione Bauso.

“Ci si ritrova alla pista – annuncia Omar Alessi, presidente della U.C. Garlenda- registriamo i bimbi accompagnati dai genitori, dai 3 anni in su. È necessario portare la bicicletta e caschetto”.

L’evento è completamente gratuito.

“I bambini girano su un percorso fettucciato e provano vari esercizi dalle gincane alle prove di equilibrio. Verrà anche allestita una piccola officina mobile dove un meccanico darà consigli sulla manutenzione della bicicletta”.

Per chi vorrà unirsi bambini e genitori potranno partire accompagnati dagli organizzatori per una escursione ciclistica per le vie di Garlenda. Si attraverserà parte del Golf Club Garlenda e si vedranno alcuni luoghi di rilievo del paese come il Parco e la Chiesa di San Rocco. A Villanova d’Albenga il Country Club ci aspetterà per far vedere i cavalli ai bambini e per il battesimo della sella.

“Si tratta di una iniziativa che ospitiamo volentieri perché promuove la mobilità sostenibile fra i giovanissimi e promuove il nostro bel parco Serre dove tutti noi abbiamo imparato ad andare in bicicletta- ha dichiarato il sindaco Alessandro Navone- Davvero la bella sinergia tra l’Unione Ciclista Garlenda e la FIAB che ci aiuta a valorizzare ulteriormente questo spazio, sempre disponibile per le famiglie per passare giornate in tranquillità e i loro bambini pedalare in sicurezza”.