Beach volley, indetto il primo campionato per società giovanile in Liguria

Savona. In occasione del suo ultimo consiglio il Comitato Liguria Ponente della FederVolley ha varato l’indizione del primo campionato per società di beach volley Under 19 maschile ed Under 18 femminile.

Unitamente a questo primo campionato sono stati indetti il campionato giovanile Under 16 (sia maschile che femminile) e la prima Coppa Liguria Ponente open 2×2 maschile e femminile.

Il Consiglio presieduto da Ciccio Clemente di fatto ha approvato la formula presentata dal referente Beach Volley Beppe Privitera su proposta dell’associazione Future Beach Volley Spotorno (referente Simone Simoncelli) che prevede entro il 30 giugno l’indizione di un campionato giovanile per la categoria Under 19 maschile e Under 18 femminile per società di pallavolo indoor e sodalizi di beach volley.

Questa formula prevede che le coppie iscritte debbano essere regolarmente tesserate solo ed esclusivamente per la propria società sportiva (nel beach possono accoppiarsi giocatori tesserati per società diverse).

Oltre al campionato per società sono stati indetti il campionato giovanile Under 16 maschile e femminile con la formula del beach volley e la 1a Coppa Comitato Ponente per gli open 2×2 maschile femminile con la regola che i giocatori devono appartenere a sodalizi del Comitato Liguria Ponente.

Queste iniziative rappresentano una assoluta novità. Il Comitato Liguria Ponente è tra i pochi in Italia ad aver ampliato l’offerta per la disputa di campionati anche nel periodo estivo, oltre ad organizzare tornei o tappe dei vari circuiti nazionali.

Sono previsti inoltre premi considerevoli per i tornei giovanili, ma anche per l’attività open.

Le tappe dei campionati giovanili campionato si svolgeranno a Sanremo ed Albissola. La tappa Open maschile a San Lorenzo al Mare.

Date ed orari saranno comunicati appena concluse le iscrizioni.