Beach Sprint Rowing, bene i giovani della LNI Savona in gara sul Garda

Lazise. Dopo aver provato a Sanremo e a Montecarlo la specialità del Beach Sprint Rowing, che sta attirando l’attenzione di molti atleti perché sarà inserita nel programma delle prossime Olimpiadi del 2028, i tre giovani canottieri savonesi della Lega Navale Italiana di Savona si sono cimentati in questa disciplina anche alle regate del Trofeo Lido Filippi che si sono svolte a Lazise, sul Lago di Garda, nei giorni dal 2 al 4 maggio.

Molto diversa dalla classica regata di canottaggio in linea retta sui 2.000 metri, la Beach Sprint Rowing ha percorsi della lunghezza di circa 600 metri che comprendono anche 50 metri sulla spiaggia dove l’atleta deve prodursi in due scatti da centometrista, il primo alla partenza, per raggiungere la barca a remi con cui si effettua la regata vera e propria, ed il secondo al ritorno a riva, per correre fino al traguardo. Oltre ad apposite imbarcazioni studiate per poter partire e arrivare direttamente sulla spiaggia, questa disciplina richiede una preparazione specifica in cui è molto importante la corsa iniziale e finale con la salita e la discesa dall’imbarcazione al volo.

Pur non avendo a disposizione le specifiche imbarcazioni, gli atleti savonesi Michelangelo Malinconico e Paola Maria Carlotta Malinconico, e Giulio Boatini si sono confrontati alla pari con atleti più esperti che praticano questa attività già da tempo.

I fratelli Malinconico, impegnati nel Doppio Mix Under 19, hanno ottenuto il quinto tempo che, per un solo secondo, non è stato sufficiente ad accedere alle finali.

Giulio Boatini ha gareggiato nel singolo Under 19 fermando il cronometro sull’ottavo tempo su ventidue partecipanti che gli ha consentito di accedere agli spareggi per la finale: nell’abbinamento si è trovato a correre contro l’atleta che ha ottenuto il miglio tempo e che nella finale ha conquistato la medaglia d’oro.

Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini hanno corso anche nel doppio Under 19 ottenendo il terzo tempo e nel primo spareggio hanno vinto agevolmente conquistando il passaggio alle finali. Nel primo spareggio hanno però dovuto correre contro l’equipaggio con il miglior tempo e poi sono stati costretti a gareggiare immediatamente dopo con l’altro equipaggio per il terzo posto ma, a quel punto, la fatica si è fatta sentire e la medaglia di bronzo è sfuggita per pochi secondi.

Anche senza medaglie i tre portacolori della Lega Navale di Savona vanno elogiati per l’impegno dimostrato in una specialità nuova, tenendo presente che Giulio e Michelangelo non hanno ancora 18 anni e Paola 17.

In tutte le prove i ragazzi sono stati assistiti dagli allenatori Federica Perata e Michele Loffredo che, come il tecnico Franco Badino, sono soddisfatti dei risultati che ritengono siano solo l’inizio di un nuovo percorso.

Giulio Boatini e Michelangelo Malinconico al via

Michelangelo Malinconico al traguardo