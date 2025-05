Bar di Savona utilizzato come “centrale” per lo spaccio: il Questore dispone la chiusura per 30 giorni

Savona. Ieri mattina è stato notificato il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa per trenta giorni (ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di di Pubblica Sicurezza) la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale di Savona, il bar Nando, nel quartiere Villapiana.

A seguito di un controllo effettuato dai poliziotti della Squadra Mobile domenica scorsa, il titolare del bar era stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata a seguito delle verifiche da parte della Polizia che ha appurato come l’attività di pubblico esercizio sia stata utilizzata dall’arrestato, nella sua qualità di titolare, come base per la propria attività illecita in materia di spaccio di stupefacenti, in particolare per la vendita della droga e gli incontri con gli acquirenti.

Casi analoghi si sono verificati già nel recente passato, motivo per il quale la Questura ribadisce l’impegno profuso per contrastare tale fenomeno per garantire la sicurezza dei cittadini e impedire che tali condotte illecite possano creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.