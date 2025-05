Bandiere Blu nel savonese, il presidente Maricone (APS): “La qualità dei nostri mari premia il sistema di depurazione”

Savona. “E’ un grande piacere anche per noi di APS, apprendere la sostanziale conferma dell’eccellenza della qualità del mare nel tratto di costa che serviamo con i servizi di depurazione con gli associati Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese, Servizi Ambientali e SCA Servizi comunali Associati. La provincia di Savona si conferma come la più virtuosa in Italia con 14 Comuni insigniti con la Bandiera Blu FEE dalla Foundation for environmental education”.

Così il presidente di Acque Pubbliche Savonesi Maurizio Maricone commenta l’esito sull’assegnazione dei vessilli alle località del savonese in vista dell’estate 2025.

“Come noto, tra i criteri di assegnazione vi sono numerosi elementi che vedono al centro il nostro compito istituzionale e le nostre attività: il pieno rispetto degli standard e dei requisiti delle analisi relativamente alla qualità delle acque di balneazione; la conformità alle direttive sul trattamento delle acque reflue e sulla qualità delle acque di scarico; il l rispetto dei requisiti di Bandiera Blu per i parametri microbiologici relativamente a Escherichia coli (Coliformi fecali) e agli Enterococchi intestinali (Streptococchi); il rispetto dei requisiti di Bandiera Blu per parametri fisici e chimici (oli e materiale galleggiante)” spiega ancora Maricone.

“Continueremo a lavorare come APS per portare a termine il processo di aggregazione con responsabilità e attenzione, sapendo di poter contribuire alla tutela del nostro mare, un patrimonio prezioso per il territorio, i cittadini e le generazioni future” conclude il presidente di Acque Pubbliche Savonesi.