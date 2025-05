Bandiere Blu, la Liguria perde Ceriale ma ottiene 33 località e resta prima sul podio nazionale

Liguria. La Liguria si conferma “regina” della Bandiera Blu a livello nazionale: ottiene 33 località, ma ne perde una (Ceriale) e non registra new entries.

Da segnalare l’exploit della Provincia di Savona, prima in Italia con 14 vessilli (al pari di Salerno).

Questo il bilancio della nostra Regione, che resta prima sul podio d’Italia per numero di vessilli, seguita da Puglia (seconda) e Calabria (terza).

Questa mattina (13 maggio), come riportato da Ansa, la cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr a Roma alla presenza dei sindaci.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente, spiega la Fee Italia che fa capo alla ong internazionale Foundation for Environmental Education.

A livello nazionale, la Bandiera Blu quest’anno è stata assegnata a 246 Comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024) e 84 approdi turistici (erano 81), per complessive 487 spiagge (erano 485), che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

Scendendo nello specifico della nostra provincia, nel savonese i Comuni a cui è stata assegnata la Bandiera Blu sono 14: Laigueglia; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure; Borgio Verezzi; Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze.

Per quanto riguarda gli approdi savonesi che hanno ottenuto la Bandiera Blu, sono 6: Marina di Andora (Andora); Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari (Alassio); Marina di Loano (Loano); Vecchia Darsena (Savona); Cala Cravieu (Celle Ligure); Marina di Varazze (Varazze).

Infine, ecco le Bandiere Blu savonesi relative alle spiagge, che sono 14: Laigueglia – Litorale; Borghetto Santo Spirito – Litorale; Loano – Spiaggia di Loano; Pietra Ligure – Ponente; Borgio Verezzi – Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano; Finale Ligure – Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Final- marina, Malpasso; Noli – Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/ Zona Anita/Chiariventi; Spotorno – Lido; Bergeggi – Villaggio del Sole, Il Faro; Savona – Fornaci; Albissola Marina – Lido; Albisola Superiore – Lido; Celle Ligure – Ponente, Levante; Varazze – Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra.