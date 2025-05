Bandiera Blu Ceriale: “Non abbiamo fatto domanda, prima gli interventi per evitare altri sversamenti in mare”

“Ceriale non ha ricevuto la Bandiera Blu 2025 solo perché non ha partecipato alla consueta procedura. È stata una decisione dell’amministrazione comunale di non fare domanda alla luce della criticità dello scorso anno con i divieti di balneazione a seguito degli episodi di sversamento in mare, che ora sono stati risolti dagli interventi della Servizi Ambientali”.

Il chiarimento arriva dal vice sindaco e assessore all’ambiente Luigi Giordano, nel giorno dell’assegnazione delle Bandiere Blu da parte della FEE.

“In relazione a quanto deciso, il Comune di Ceriale, per l’estate in arrivo, ha deciso di avviare un servizio aggiuntivo di controllo e monitoraggio delle nostre acque, oltre alle attività svolte da Arpal” aggiunge ancora Giordano.

“Le comunicazioni sulle analisi del nostro mare saranno affisse nei vari stabilimenti balneari. Inoltre, i recenti riscontri, effettuati proprio da Arpal, hanno certificato il buono stato di salute del nostro mare, in tutti i tratti di litorale”.

“Quindi, considerato che sono state risolte le problematiche su condotte e impianti di depurazione a livello cittadino, valuteremo l’andamento della stagione estiva, con l’auspicio che Ceriale possa tornare ad avere il tradizionale vessillo dal 2026”.

“L’attenzione dell’amministrazione sull’offerta balneare è costante, come dimostrano gli stessi interventi di grigliatura della sabbia e ripascimento delle spiagge”.

“L’obiettivo resta quello di sostenere gli operatori e le loro azioni sul fronte della qualità dei servizi, della sostenibilità, così come dell’inclusione per rendere i nostri lidi accessibili a tutti” conclude il vice sindaco e assessore cerialese.