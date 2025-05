Balneari, Invernizzi (Fdi): “Avanti con l’Osservatorio regionale permanente sul demanio e sulla balneazione”

Liguria. “Un dialogo aperto e costruttivo con i balneari in vista dell’imminente inizio della stagione balneare. La Regione, con il suo assessore al Demanio marittimo Marco Scajola, ha ascoltato le istanze delle associazioni balneari liguri su tematiche complesse come le concessioni demaniali. Ora andiamo avanti con l’Osservatorio regionale permanente sul demanio e la balneazione. Una proposta di legge interessante per avviare il coordinamento sull’applicazione della normativa sul demanio costiero e portuale”.

Così Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI a pochi giorni dall’incontro che si è svolto in Regione.

“E’ stato ribadito ancora una volta l’impegno della Regione nel farsi portavoce delle istanze liguri a livello governativo, nell’ambito della Conferenza delle Regioni, per ottenere adeguati risarcimenti e maggiore stabilità per le imprese del settore, considerate un pilastro fondamentale dell’economia turistica nazionale”.

“La Regione – assicura Invernizzi – continuerà a lavorare fianco a fianco con i rappresentanti liguri della categoria. Un esempio concreto è lo stanziamento di 2,8 milioni di euro destinati ai Comuni per interventi di pulizia, sicurezza, accessibilità e ripascimento delle spiagge libere. Si tratta di azioni che, in modo diretto o indiretto, contribuiscono a rafforzare l’offerta turistica balneare della nostra Regione, in vista di una stagione 2025 che si preannuncia ricca di opportunità”.

Secondo il consigliere Invernizzi è altrettanto fondamentale il ruolo dell’Osservatorio regionale per favorire l’uniformità nell’applicazione della legislazione del settore da parte dei comuni costieri. “E’ importante – afferma- favorire al massimo la concertazione tra gli enti e le imprese che operano sul demanio per incentivare lo sviluppo del turismo nella nostra regione salvaguardando e valorizzando a livello paesaggistico/ambientale il territorio”.