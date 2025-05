Baia Alassio vs Ospedaletti: c’è la data, la Prima Categoria si deciderà l’11 maggio al Marco Polo di Andora

Dopo la vittoria di ieri dell’Ospedaletti contro l’Imperiese, è ufficiale la data dello spareggio che deciderà la vincitrice del campionato di Prima Categoria “A”. Questa domenica, l’11 di maggio, alle ore 16:00 presso il Marco Polo di Andora, andrà in scena Baia Alassio vs Ospedaletti. Chi vince va in Promozione, chi perde si aggiudica comunque un posto nei playoff.

Sui social della Baia Alassio è già iniziato il countdown per la gara, con l’invito del club a seguire ancora una volta la squadra in questa lunga stagione e che, alla fine dei novanta minuti, potrebbe portare la Promozione.

Ecco come il club, tramite i suoi social, ha ufficializzato la data dello spareggio:

“La partita che deciderà questa stagione si disputerà domenica 11 Maggio alle 16.00 presso lo stadio Marco Polo di Andora. Novanta minuti per capire chi accederà direttamente in Promozione e chi continuerà la cavalcata dei playoff. Una partita che vale una stagione intera. Per voi un solo imperativo: vietato mancare!”