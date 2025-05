Baia Alassio, Sardo: “Ora vanno inseriti profili giusti per alzare il livello. Abituiamoci a queste partite: la Promozione non perdona

Pietra Ligure. Si chiude con una sconfitta una stagione comunque esaltante per la Baia Alassio Auxilium. Le vespe alassine perdono 4-2 contro il Savona in occasione della sfida per il titolo regionale. Adesso, ad annata definitivamente conclusa, per i giallorossi è tempo di pensare alla programmazione della Promozione che verrà.

“Il Savona ha tenuto i ritmi molto più alti dei nostri, loro sono una squadra molto forte – ha dichiarato mister Enrico Sardo – Il Savona a oggi è più forte della Baia Alassio. Non è stata la prestazione migliore della mia squadra. Abituiamoci a questo tipo di partite perché la Promozione non perdona“.

Importante, quindi, sarà il lavoro nel mercato estivo: “In fase di progettazione avevamo parlato di obiettivo playoff, andando oltre vincendo il campionato allo spareggio. Sapevamo di essere pronti a livello societario per salire in Promozione, quindi ora bisogna riuscire ad allestire una squadra adeguata per non soffrire e fare brutte figure e retrocedere. 11/11 del Savona aveva fatto già la categoria, e categorie superiori. Da noi c’è qualcuno che l’ha sfiorata, qualcuno che ha fatto poche partite, qualcuno che non l’ha mai fatta. Quindi dobbiamo sicuramente trovare dei profili giusti per alzare il livello, che parte dalla settimana e non solo dalla partita della domenica. Giocatori pronti a livello mentale per fare un campionato anche di sofferenza, però che siano pronti”.