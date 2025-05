Andora. La Baia Alassio Auxilium vince lo spareggio per salire in Promozione e conquista il salto di categoria. Una grande stagione quella dei gialloneri, con una sola sconfitta nell’arco del campionato e un rendimento sempre più in crescendo.

Il direttore generale del club, Daniele Taverna, era stato a lungo in silenzio. Ieri il ritorno davanti ai microfoni per commentare il trionfo delle sue vespe: “Sono stato in silenzio per far parlare il campo, volevamo vincere”.