Ieri pomeriggio il 2 a 2 contro l’Olimpic ha chiuso la stagione del Savona. Gli Striscioni hanno vinto prima di Pasqua, con due turni di anticipo, il campionato di Prima Categoria ponendo fine a un’attesa durata cinque anni.

Ieri una festa in grande stile in piazza Sisto IV, che si è animata come non mai per un evento sportivo. Gli ultras, i bimbi del settore giovanile e tanti appassionati che finalmente hanno potuto celebrare una giornata di festa a colori biancoblù. Il presidente del comitato ligure Giulio Ivaldi ha consegnato la coppa al club del presidente Milani. Presente anche il sindaco Marco Russo.

Si chiude quindi una stagione trionfale ma non scontata, che ha visto la squadra totalizzare 75 punti ma dover rivaleggiare contro compagini agguerrite che non hanno mollato fino agli sgoccioli del torneo. Ora, il capitolo Promozione. Un torneo in cui il livello è più alto e l’obiettivo non potrà che essere lo stesso: salire di categoria prima possibile.