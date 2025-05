“Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora, “Pietra ligure in Fiore”, il Mercato Riviera delle Palme ad Albisola e tanti altri eventi: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La dodicesima edizione della rassegna “Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora, “Pietra Ligure in Fiore” ed il Mercato Riviera delle Palme che torna ad Albisola Superiore. Sono soltanto tre degli eventi da non perdere in programma per il fine settimana dove ci sarà spazio anche per la sagra della frittella a Rocchetta di Cengio, ma anche per la cultura con le visite guidate al complesso di San Calocero ad Albenga. Non mancheranno, come di consueto, gli appuntamenti con la musica, l’arte e il tetro. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

DODICESIMA EDIZIONE DI AZZURRO PESCE D’AUTORE

Torna l’edizione 2025 di Azzurro Pesce d’Autore, l’annuale appuntamento, organizzato dal Comune di Andora e dedicato alla promozione del settore ittico, delle attività legate al mare e alle eccellenze del territorio come i prodotti della piana agricola, si svolgerà nello splendido scenario del porto di Andora fino a domenica 25 maggio. Ospite d’onore è Donatella Bianchi, giornalista, conduttrice del noto programma Rai Linea Blu. “Sapori e sostenibilità: a tavola scegliamo il nostro futuro” è il tema di quest’anno, per una manifestazione che si preannuncia ricca di contenuti e con un ricco parterre di ospiti, esperti, addetti ai lavori, chef, oltre al consolidato percorso di degustazioni offerto dagli espositori della mostra mercato, gli show cooking e gli incontri tematici. La 12ª edizione di Azzurro Pesce d’Autore è promossa dal Comune di Andora in collaborazione con l’Azienda Multiservizi Andora (AMA), con il sostegno di Regione Liguria, GAL FISH Liguria e Fondazione De Mari, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Provincia di Savona di Savona, della Camera di Commercio Riviera di Liguria e della sua Azienda Speciale, dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

La miglior presentazione dell’edizione di quest’anno è il ricco programma di incontri, degustazioni oltre alla fiera con le eccellenze di mare e di terra, della Val Merula, liguri e nazionali. Ricco lo spazio street food tipico ligure e le proposte delle associazioni locali.

SPETTACOLO DI COLORI E PROFUMI CON PIETRA LIGURE IN FIORE

Un programma ricco di emozioni per un evento internazionale: torna “Pietra Ligure in fiore”, Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche, nata nel 2004 e giunta alla sua ottava edizione. L’evento è diventato la manifestazione dedicata all’arte dei tappeti floreali più importante del panorama europeo: Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria saranno gli ospiti internazionali dell’edizione che si afferma come un punto di riferimento a livello internazionale tra gli eventi dedicati a questa straordinaria forma artistica.

L’edizione 2025 di “Pietra Ligure in fiore” sarà avvolta da un’atmosfera magica e sofisticata, grazie ad un programma ricco di appuntamenti ed una serata indimenticabile, “La Notte dell’Infiorata” dove l’arte regalerà magia, tra musica, tradizione e tecnologia.

Il centro storico si trasformerà in un meraviglioso tappeto di petali, colori e creatività, con opere floreali realizzate da maestri infioratori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME FA TAPPA AD ALBISOLA

Domenica 25 maggio per la sesta tappa del tour 2025 il Mercato Riviera delle Palme torna ad Albisola Superiore. Dalle 8 alle 19.30 la passeggiata Montale e piazzale Marinetti saranno “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

VISITE GUIDATE AL COMPLESSO DI SAN CALOCERO DI ALBENGA

Sabato 24 maggio, gli appassionati di archeologia e storia avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata al suggestivo Complesso Archeologico San Calocero, un luogo di straordinario interesse culturale situato alle pendici settentrionali del Monte di San Martino, a sud del nucleo storico di Albenga. I punti di partenza per partecipare alla visita saranno:

– Ore 15:30 – Piazza del Popolo

– Ore 15:45 – Chiesa di Nostra Signora di Fatima

Il Complesso di San Calocero custodisce reperti che coprono un ampio arco temporale, dal I secolo d.C. alla fine del XVI secolo.

La sua storia inizia nella seconda metà del I secolo d.C., con l’erezione di un monumento funerario a recinto. Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo, viene costruita la chiesa, unico esempio in Liguria di martyrium, ovvero una basilica edificata sul luogo del presunto martirio di un santo. Secondo la tradizione, in 304 d.C. San Calocero fu decapitato in questo luogo e qui sepolto.

SAGRA DELLA FRITTELLA A ROCCHETTA DI CENGIO

Una delle più longeve sagre della Valle Bormida (si svolge da 56 anni nel borgo della zucca di Rocchetta di Cengio), si svolgerà domenica 25 maggio dal primo pomeriggio con le tradizionali frittelle dolci che, a differenza delle altre frittelle ligure, hanno ottenuto la DE.CO., la denominazione comunale. Per i più piccoli, animazione con Capriole sulle Nuvole e per tutti Street Food e l’antico gioco della boccia.

Le frittelle di Rocchetta di Cengio sono fra i dolci più tipici del territorio valbormidese e in particolare di Cengio, dove vengono preparate dai vari comitati e associazioni in occasione di feste primaverili ma non solo. Difficile dire quando è nata, certo è che a Cengio Rocchetta “le Frittelle” hanno una loro “festa” che dal 1969 si svolge nella frazione di Rocchetta. Dagli archivi si evince che negli anni 70 questa Festa era una delle principali manifestazioni della Valle, richiamando visitatori sia dal Piemonte che dalla liguria.

“Il DIO DEL MASSACRO” IN SCENA AL TEATRO SACCO

All’antico teatro Sacco di Savona sabato 24 maggio, alle ore 21, va in scena “Il dio del massacro” di Yasmina Reza.

Jasmina Reza ha creato un testo ‘Il dio del massacro” che è una vera e propria sfida per attori e pubblico: in una stanza due coppie di genitori cercano di far prevalere il proprio punto di vista e senso di giustizia riparatrice, ma l’esperienza finira’ per lasciarli sfatti e svuotati come relitti e di un naufragio. L’incontro assumerà i caratteri di una lotta su un ring senza esclusione di colpi, in sui a confrontarsi sono diverse visioni del mondo e le loro stesse vite.

FESTIVAL BANDISTICO A FINALE

Giornata in musica domenica 25 maggio con la terza edizione del raduno di Bande Musicali “Città di Finale Ligure”.

Quest’anno saranno presenti: la Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese, le bande musicali di Ventimiglia, Diano Marina, Cairo Montenotte, Boves – con le sue majorettes – e il Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia” di Finalpia, che organizza l’evento. Alle 9.30 le bande cominceranno le loro sfilate partendo da vari punti della città, per convergere nella centrale Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 10.00, dove si potrà assistere all’esibizione di tutte le bande.

La musica proseguirà anche al pomeriggio, in piazzale Mamberto e sul lungomare.

L’ evento è patrocinato dal Comune di Finale Ligure.

Il Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia” di Finalpia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 24 MAGGIO alle ore 10 e 30 DONKEY SPA – BENESSERE CON L’ASINO, un percorso di “benessere naturale” assieme agli amici asinelli per condividere momenti di “lentezza” e “riflessione”. Alle ore 11.00 GIRETTO NEL PARCO e saluto agli asinelli.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, AsinOlla si sposta sul lungomare pietrese per l’evento PETRAE IL FESTIVAL DELLA LAVANDA – LABORATORIO CON SANTIAGO: i partecipanti saranno impegnati nel realizzare la ghirlanda di fiori per il mini pony. Al termine la premiazione della più bella! Un evento nell’ambito della rassegna internazionale “Pietra in Fiore”.

DOMENICA 25 MAGGIO alle ore 10.00 A SPASSO CON SANTIAGO, con il nostro simpaticissimo pony pronto ancora sorprendervi…

Alle ore 14.00 torna il format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA, mentre alle ore 15.00 appuntamento con il mini #Trekking in compagnia degli asinelli.

A seguire GIOCO E ANIMAZIONE per bambini, sempre assieme al nostro team di educatori.

Vi aspettiamo!!!

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

