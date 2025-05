Aurelia Bis, Tafaria (Filca Cisl): “Due mesi senza stipendi. Lunedì assemblea dei lavoratori”

Savona. La notizia relativa all’Aurelia Bis anticipata ieri (9 maggio) da IVG, è stata purtroppo confermata anche dai sindacati.

“Da due mesi non arrivano gli stipendi, il cantiere è praticamente fermo e c’è solo silenzio da parte dell’azienda”, la sintesi sulla situazione fornita da Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

“Lunedì mattina- ha proseguito, – è prevista l’assemblea dei lavoratori dell’Aurelia Bis di Savona, oggi diciamo basta ad una situazione surreale che sta diventando vergognosa. L’azienda ICI aveva promesso a marzo la presentazione di un piano industriale ma stiamo ancora aspettando di capire se ci sarà un passaggio di consegne ad un altro gruppo”.

“Auspichiamo che il Prefetto e il Commissario straordinario dell’opera ci convochino per dire chi, cosa, dove e quando sarà finita quest’infrastruttura. Basta promesse, finiamole con i messaggi rassicuranti, diciamo stop alle scadenze che non vengono mai rispettate. Per tutti (a voce) è considerata strategica, adesso è una triste incompiuta da un numero infinito di anni”, ha aggiunto ancora il segretario generale Filca Cisl Liguria.

“L’azienda non paga gli stipendi da due mesi e confidiamo nell’intervento di Anas per saldare le pendenze con le maestranze. Intanto il cantiere è praticamente fermo e non sappiamo ancora le intenzioni di ICI. Siamo pronti ad ogni iniziative e le decideremo lunedì con i lavoratori in assemblea”, ha concluso Tafaria.