Aurelia bis, stato di agitazione e lettera alla prefettura: “Superato ogni limite”

Savona. Proclamazione dello stato di agitazione e lettera alla Prefettura per chiedere un incontro con il prefetto, ICI, Regione, Anas e Commissario straordinario Castiglioni. Questo l’esito dell’assemblea dei lavoratori rimasti nel cantiere dell’Aurelia Bis a Savona.

“Vogliamo sapere esattamente quale sarà il futuro di ICI – spiega il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria -. Ci aspettiamo di capire finalmente cosa succederà senza inutili e stucchevoli rimpalli che hanno i lavoratori all’esasperazione. Adesso Anas, nelle prossime ore, ci comunicherà quando saranno saldati gli stipendi dovuti ai lavoratori: siamo contenti che il grido d’allarme solitario lanciato sabato dalla Filca Cisl sia stato accolto da Anas ma adesso dalle promesse bisogna passare ai fatti. Chiediamo al Prefetto che ci convochi in tempi rapidissimi, ormai abbiamo superato ogni limite”.

Sarà fatta anche richiesta di essere auditi in consiglio regionale: “Attendiamo gli sviluppi della vicenda – aggiunge Antonio Sechi della Feneal Uil -, l’attenzione va tenuta alta sia per i lavoratori che per l’opera. Il piano industriale presentato dall’azienda è irrealizzabile. Speriamo che il commissario ci dia una risposta certa con tempi certi anche sul proseguimento dell’opera”.

I 7 operai rimasti sono in attesa degli ultimi due stipendi. Anas – ha comunicato in una nota ieri – provvederà a breve all’intervento sostitutivo come previsto dalla legge impegnandosi a pagare direttamente tutte le maestranze impiegate.

L’importo dei lavori, affidati a Ici, è di oltre 60 milioni di euro e l’opera doveva essere conclusa nel febbraio 2026, ad oggi manca ancora il 20% dei lavori.