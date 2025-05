Aurelia Bis, incontro in Prefettura con i sindacati: “Bene i pagamenti degli stipendi, ma l’opera rischia di rimanere un’incompiuta”

Savona. Si è concluso l’incontro in Prefettura tra le organizzazioni sindacali, azienda, Anas e commissario straordinario. L’incontro era stato chiesto dai sindacati la scorsa settimana quando era stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori.

“Anas ha rassicurato che provvederà ai pagamenti delle ultime due mensilità entro la prima settimana di giugno”, ha riferito Antonio Sechi della Feneal Uil presente insieme ai colleghi di Cgil e Cisl al tavolo. “E’ stato escluso dalla discussione tutto quello che riguardava il cantiere, ma è importante tenere alta l’attenzione – sottolinea Sechi -. Non dobbiamo dimenticare che è un’opera da 70 uomini e ad ora ce ne sono 7, dubito che trovino qualcuno che vada a lavorare per loro in poco tempo”.

“E’ vero che l’opera è all’80% – ricorda – ma più si aspetta a riprendere e più si ammalora, sarà da riprendere parte del lavoro già fatto con aggravi di costi e ritardi. L’opera rischia di rimanere una grande incompiuta“.

“Domani mattina è prevista un’ assemblea con i lavoratori e decideremo come muoverci nei confronti di ICI che continua a tirare la palla in tribuna: a dicembre aveva promesso che il piano finanziario sarebbe stato presentato a marzo: invece silenzio – dichiara Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.. Oggi sono stati di nuovo molto vaghi: sappiamo che c’è una trattativa con un’altra società e basta”.

“Ovviamente il termine di fine lavori slitterà e siamo allibiti di fronte al commissario straordinario Matteo Castiglioni che oggi si è collegato online per spiegarci in buona sostanza che non sa ancora nulla e qualcosa (forse) succederà. A questo punto incrociamo le dita, speriamo nella buona sorte e affidiamoci al destino. E chiediamo un tavolo tecnico permanente in Prefettura una volta alla settimana con tutti i soggetti interessati compresa la Regione con l’assessore Giacomo Giampedrone per aggiornare i lavoratori che meritano rispetto: sono giustamente arrabbiati. E siamo certi che il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione a questa vertenza sarà al nostro fianco”.

L’importo dei lavori, affidati a Ici, è di oltre 60 milioni di euro e l’opera doveva essere conclusa nel febbraio 2026, ad oggi manca ancora il 20% dei lavori.