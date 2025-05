Aurelia bis, assemblea dei lavoratori: “In caso di subentro di una nuova azienda chiediamo salvaguardia occupazionale”

Savona. “Oggi si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’Aurelia Bis di Savona, attualmente sono 6 operai e tre impiegati. Sono contenti che ieri Anas abbia dato scadenze sul pagamento degli stipendi arretrati da parte di ICI ma c’è chiaramente preoccupazione sul futuro dell’opera e sugli scenari che dovessero nascere nel caso in cui subentrasse una nuova azienda per terminare l’opera”.

Lo spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria

“Per questa ragione chiederemo, qualora ci fosse questo cambio, la salvaguardia occupazionale con la garanzia di una nuova assunzioni per questi nove lavoratori”, conclude.

Ieri si è tenuto l’incontro in Prefettura con il commissario straordinario e l’azienda oltre ad Anas. I sindacati hanno espresso la loro preoccupazione sia per i lavoratori che per lo stop del cantiere, fermo ormai da mesi.