Assoutenti e assistenza ai disabili a Borghetto: nasce il “Comitato di Solidarietà Familiare”

Borghetto Santo Spirito. “Nel corso della recente assemblea sociale di Assoutenti Savona, svoltasi presso la sede di Borghetto Santo Spirito, su istanza dei nuovi associati e del Direttivo Assoutenti, allargato ai componenti del Forum Culturale APS di Borghetto Santo Spirito, presente come gradito ospite il sindaco Giancarlo Canepa che ha porto il suo saluto augurale e quello dell’amministrazione comunale tutta, si è costituito, nell’ambito di Assoutent Savona, il ‘Comitato di Solidarietà Familiare”, composto da congiunti e rappresentanti degli ospiti degenti e semi-degenti con particolari patologie, attualmente ospiti presso la struttura Il Sestante di Borghetto Santo Spirito”. Lo fa sapere, in una nota, il direttivo Assoutenti Savona.

Il Comitato di Solidarietà Familiare nasce “con lo scopo di tutelare il diritto costituzionale alla salute specialmente per le fasce più deboli da anni in condizioni di sofferenza e bisognose di cure continue , appropriate ed amorevoli, garantite dai congiunti e da personale altamente qualificato e riguardoso”.

“Assountenti – fanno sapere – assicura al nascente Comitato la migliore accoglienza , un ascolto costante, una assistenza qualificata (anche legale se serve) e una vera e propria autotutela dei diritti previsti in materia dalle norme vigenti per i cittadini utenti di servizi pubblici. E’ stato redatto apposito regolamento ed indicati tre componenti per la corretta gestione dell’attività prevista dell’ambito di regole ed orientamenti che concernano l’attività delle associazioni a tutela dei consumatori-ì/utenti di Enti Pubblici e privati per le cure mediche ed ospedaliere”.

“Come sottolineato a tale proposito dal sindaco e da tutti gli intervenuti i problemi da affrontare non possono essere relativi esclusivamente ad aspetti tecnici ed economici ma devono comprendere quanto attiene ai sentimenti più puri e al rispetto verso chi soffre e chiede amicizia e solidarietà. Al fine di trovare soluzioni adeguate e condivise, con provvedimenti idonei ai bisogni degli assistiti e dei loro congiunti, sono previsti incontri con le autorità competenti, ampiamente sollecitate a voler celermente e convenientemente provvedere”, concludono.