Assonautica nella Scuola dell’infanzia “G. Rodari” a Savona

Savona. Continuano le attività di Assonautica rivolte ai bambini: “Il nostro programma, – hanno spiegato, – prevede la presenza nelle scuole, su richiesta dei docenti, per portare in aula le nostre esperienze in vari campi, tutti collegati al mare. Giovedì 8 maggio eravamo presenti a Savona nella Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari”.

“E’ stata una bellissima esperienza, eravamo in cinque volontari e ci siamo divisi in due gruppi, alternandoci in quattro aule. Bambini dai tre ai cinque anni che si sono dimostrati molto interessati a tutto ciò che riguarda il mare. Video auto prodotti per raccontare le nostre esperienze nel progetto ‘Proteggiamo il mare’, foto e presentazioni che documentano la vita nei nostri fondali marini, la presenza di rifiuti in acqua e sulle spiagge, ma non solo. Abbiamo raccontato delle raccolte di rifiuti organizzate da Assonautica, abbiamo spiegato che è possibile pulire il mare navigando in canoa, che quando i loro nonni erano bambini non esisteva la plastica usa e getta, ma le navi scaricavano petrolio in mare”.

“I bambini hanno applaudito per i video che documentano salvataggi di balene e tartarughe marine, per le tante filastrocche e poesie, per la storia a lieto fine di un granchietto finito nel secchiello di un bambino e salvato grazie alla collaborazione tra una medusa, un paguro e una bambina”.

“Ogni volta i piccoli riescono a sorprenderci dimostrando un interesse superiore alle nostre aspettative. Non portiamo nozioni scientifiche ma principalmente le nostre esperienze personali e ciò rende più facile l’approccio. Fondamentale è la richiesta di collaborazione che si propone ai bambini, semplici azioni che potranno avere un impatto positivo sul loro futuro: usare la borraccia invece delle bottigliette di plastica, non chiedere palloncini volanti per le loro festicciole, non buttare rifiuti a terra e, soprattutto, insegnare agli adulti a non farlo”.

“Abbiamo lasciato in omaggio una copia di ‘Il ciclo dell’acqua alla Scuola d’Infanzia’ per ogni bambino, invece per la scuola abbiamo lasciato una copia di ‘Nami e Fibi, un mare da salvare’ ed una di ‘Prime letture in stampatello’ (Edizioni Educando). Il tempo è trascorso velocemente e ci hanno salutato con un ultimo applauso: la mensa scolastica li attendeva”.

“Ringraziamo gli insegnanti per l’accoglienza e i bambini per l’entusiasmo e per l’attenzione dimostrata. Il ringraziamento dell’Associazione va, come sempre, ai soci che partecipano alle attività diffondendo, soprattutto tra le nuove generazioni, l’amore per la cultura marinaresca e per la tutela dell’ambiente marino. Con l’occasione ricordiamo che domenica 25 maggio saremo presenti nel Porto Antico di Genova alla ‘Festa dello Sport’ per insegnare i nodi marinareschi presso lo stand di Assonautica Genova”, hanno concluso da Assonautica.