Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (Federazione di Savona), a Villanova d’Albenga il rinnovo delle cariche elettive

Villanova d’Albenga. Il 5 maggio scorso si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Villanova d’Albenga, presso la Sala Consiliare del Comune, per rinnovare le cariche elettive del Direttivo per il quadriennio 2025 – 2029.

All’unanimità dei presenti sono state riconfermate le seguenti cariche del Direttivo: Pres. Cav. Scrigna Franco, V. Pres. Usanna Cav. Giampaolo, Segr. Avv. Grossi Tamara, Tesoriere Bianco Fulvio, Sind. Rev. dei Conti Siffredi Andrea.

L’associazione è stata recentemente rifondata nel 2024 dopo lunghi anni di inattività, costituita a Villanova nel 1963 ad opera di Villanovesi reduci della prima guerra mondiale.

“Grazie a Villanovesi Soci rifondatori sensibili dei valori fondanti dell’Associazione nel ricordare i propri cari e tutti coloro che hanno donato la propria vita o vissero in prima persona i tragici eventi bellicosi si ripropongono a mantenere vivo il loro ricordo per non dimenticare. Attualmente la Sez. Villanovese conta 33 iscritti”, si legge in una nota.