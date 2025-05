Assistenza ai disabili a Borghetto, i familiari aprono al trasferimento a Loano: “Ma garantire la stessa gestione e gli stessi operatori Asl2” 

Borghetto/Loano. “Possiamo anche accettare il trasferimento in un’altra sede (quella di Loano, ormai inevitabile, ndr), ma la gestione e gli operatori devono rimanere gli stessi di Asl2 attualmente presenti al Sestante di Borghetto”. Il trasferimento dei disabili dalla struttura “Il Sestante” torna al centro del dibattito, e questa volta a farsi sentire è il Comitato di Solidarietà Familiare, aderente ad Assoutenti Savona, con una lettera indirizzata alla direzione dell’Asl2.

Il messaggio inviato nella missiva è – in parte un’apertura verso (l’ormai inevitabile) trasferimento a Loano degli ospiti del Sestante -, ma con una richiesta di garanzie su cui i familiari non intendono arretrare: quindi no a uno spostamento forzato, sì a un’alternativa con precise garanzie (stessa gestione attuale e stessi operatori Asl2).

“Servizi adeguati, mantenimento degli operatori attuali di Asl2 e coinvolgimento delle associazioni – spiega il comitato – sono condizioni indispensabili per qualsiasi cambio di sede”.

Al centro della riflessione del comitato si inserisce il rapporto profondo che si è creato in dodici anni tra gli ospiti della struttura e gli assistenti: “Non si può ignorare il legame affettivo che si è costruito nel tempo. È un elemento centrale per la qualità della vita dei disabili e dei loro assistenti – si legge nella nota –. Rompere questi equilibri significa mettere a rischio la serenità emotiva e relazionale di persone già fragili”.

Nel documento, firmato dal delegato Gianni Pagani, si sottolinea anche l’importanza di una “carta di qualità dei servizi condivisa con le associazioni dei consumatori, come previsto dalla normativa. Solo con strumenti di questo tipo, secondo il comitato, si può garantire un passaggio trasparente e rispettoso”.

Infine, la richiesta che il personale oggi operativo al Sestante segua i degenti in caso di trasferimento: “La continuità è fondamentale. Non si può pensare di rimuovere tutto ciò che per anni ha rappresentato un punto di riferimento stabile nella loro vita”.